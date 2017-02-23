BM'den 4 ülke için acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'de kıtlıkla ya da kıtlık sınırındaki açlıkla mücadele eden milyonlarca kişi için 4,4 milyar dolarlık acil yardım fonu oluşturulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında bu dört ülkede 20 milyondan fazla kişinin ciddi ölçekte açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Guterres "Bir faciayı önleyebilmek için Mart sonuna kadar 4,4 milyar dolara ihtiyacımız var" dedi.

BM şimdiye kadar, bu soruna çözüm bulabilmek için 90 milyon dolar toplayabildi.

Pazartesi günü Güney Sudan'ın belli bölgelerinde kıtlık ilan edilmişti. Bu, dünyanın herhangi bir yerinde 6 yıl sonra ilan edilen ilk kıtlık.

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF bu hafta içinde Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen'deki 1,4 milyon çocuğun açlıktan ölme riski taşıdığı uyarısında bulunmuştu.

Dört ülkedeki kıtlık alarmından sadece biri, Somali, kuraklık nedeniyle meydana geldi. Diğer ülkelerdeki sorunun silahlı iç çatışmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Yemen'de yaklaşık iki yıldır süren savaş nedeniyle 7.3 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İsyancılara karşı askeri operasyon düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ithalata bağımlı olan ülkeyi abluka altına almakla suçlanıyor.

BM Genel Sekreteri savaşan taraflara insani yardım örgütlerinin sivillere ulaşmasına izin vermeleri çağrısı yaptı.

"Durum çok vahim. Uluslararası hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmesi ve tüm bölgelere erişime izin verilmesi gereken an bu an" dedi.