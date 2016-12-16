BM'de üç önemli makam kadınların

BM’nin yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres, perşembe günü New York’ta yaptığı açıklamada, yardımcısının Nijerya Çevre Bakanı Amina Mohammed olacağını açıkladı.

Guterres, Özel Kalem Müdürlüğüne ise Brezilya Dışişleri Bakanlığında Müsteşar olarak görevli Maria Luiza Ribeiro Viotti'yi atayacağını duyurdu.

Yeni Genel Sekreterin Özel Siyasi Danışmanı da şimdiye dek BM Acil Durum Koordinasyon Yardımcısı görevini yürüten Güney Koreli Kyung-wha Kang olacak.

BM'de erkek-kadın eşitliği

Guterres, BM örgütünün üst düzey kademelerindeki görev dağılımında cinsiyet eşitliğini sağlamayı öncelikli görevleri arasında saymıştı. BM’deki üst düzey yönetici görevlerinin şimdiye dek sadece dörtte biri kadınlar tarafından yürütülmekteydi. Hatta birçok ülke, genel sekreterlik görevine bir kadının seçilmesini istiyordu.

Portekiz’in eski Başbakanı Antonio Guterres pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda düzenlenen törende yemin etmişti. Guterres görevi 1 Ocak’ta Ban Ki Moon’dan devralacak.

Daha önce 1995-2002 yılları arasında Portekiz Başbakanlığı, 2005-2015 yıllarında da BM Mülteciler Yüksek Komiseri görevini yapmış olan Guterres 67 yaşında. Guterres 5 yıllığına Genel Sekreter görevini yürütecek.

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afp/ epd/dpa, BD/GA