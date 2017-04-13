BM'de Suriye tasarısına Rusya vetosu

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun (BMGK) Suriye'yi "kimyasal saldırı" nedeniyle kınayan ve Şam'ın saldırının soruşturulması için işbirliği göstermesini talep eden karar tasarısını veto etti.

Tasarı ABD, İngiltere ve Fransa tarafından sunulmuş, Rusya tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Bu hamle Rusya'nın BMGK'de Suriye'yi koruma amaçlı sekizinci vetosu oldu.

Metin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün sahada bulguları incelemesini de kapsıyordu.

Kimyasal silah kullanarak saldırı gerçekleştirdiğini reddeden Suriye rejimi, cihatçıların elindeki bir silah deposunu vurduğunu savunuyor.

BMGK'nin daimi üyelerinden Çin oylamada çekimser kalırken geçici üyelerden onu tasarıyı destekledi.

Bir diğer geçici üye olan Bolivya'nın da Rusya'yı desteklediği oylamada geçici üyeler arasında bulunan Etiyopya ve Kazakistan da çekimser kaldı.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Halley Rusya'nın vetosunu eleştirirken Çin'in çekimser kalmasını mutlulukla karşıladı.

Çin daha önce Suriye ile ilgili tasarıları altı defa veto etmişti.