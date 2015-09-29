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Dünya
Deutsche Welle

BM’de Obama-Putin düellosu

Genel Kurul’da konuşan iki lider, Esad konusunda tamamen zıt görüşleri savunurken, Suriye krizinin çözümünde işbirliğine hazır oldukları mesajı verdi

29 Eylül 2015 01:01


ABD Başkanı Barack Obama, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "çocuk öldüren bir tiran" olarak nitelendirerek Esad gibi liderlere destek verenleri kınadığını söyledi. IŞİD’e karşı mücadele çabalarının Esad’ı güçlendirmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Obama, “Dökülen bunca kandan sonra savaş öncesindeki statükoya dönülemeyeceğini kabul etmemiz gerek“ diye konuştu.

Esad'a verdikleri destek nedeniyle Rusya ve İran'ı isim vermeden eleştiren Obama, öte yandan Suriye krizinin çözümü için "İran ve Rusya dahil olmak üzere" her ülkeyle görüşmeye hazır olduklarının da altını çizdi.

 

‘Esad IŞİD'le savaşan tek güç'

 

Obama'nın ardından Genel Kurul'da konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Beşar Esad rejimine desteğini yineledi. Esad rejiminin IŞİD'e karşı gerçek anlamda savaşan tek güç olduğunu savunan Putin, terörle mücadelede Suriye hükümetiyle işbirliği yapmamanın büyük bir hata olacağını söyledi.

Rusya'nın Suriye'de artan askeri varlığının Moskova yönetiminin küresel hırslarıyla bağlantılı olduğunu söyleyenleri kınadığını belirten Putin, Rusya'nın dünyadaki mevcut duruma artık sessiz kalamayacağını belirtti.

 

'Uluslararası koalisyon genişletilsin'

 

Terörizme karşı Müslüman ülkelerle birlikte daha geniş bir uluslararası koalisyon kurulması gerektiğini belirten Putin, bu koalisyona Suriye birliklerinin de dahil olması gerektiğini kaydetti. Rusya Devlet Başkanı, bu koalisyonu İkinci Dünya Savaşı'nda birlikte savaşan Hitler karşıtı koalisyona benzetti.

Batılı ülkeleri Suriye'deki ‘ılımlı' muhalifleri silahlandırmakla eleştiren Putin, bu güçlerin daha sonra IŞİD'e katıldığını savundu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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