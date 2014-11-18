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Dünya
Deutsche Welle

BM'de kritik Kuzey Kore oylaması

Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri için bugün BM'de bir oylama yapılacak. Kuzey Kore'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sevki isteniyor.

18 Kasım 2014 12:19


Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerine ilişkin karar tasarısı, BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komisyonu'nda oylanacak. AB ve Japonya tarafından hazırlanan karar tasarısında, Kuzey Kore'nin Lahey'deki UCM'ye sevk edilmesi çağrısında bulunuluyor.

Karar tasarısı, bu yılın şubat ayında açıklanan bir BM raporundaki iddiaları temel alıyor. Raporda, Kuzey Kore ceza ve tutukevlerindeki sistematik işkence, yargısız infaz, köleleştirme ve tecavüz vakalarına yer veriliyor.

Tasarıda, Kuzey Kore yönetimi insan hakları ihlallerine son vermeye ve tüm siyasi tutukluları serbest bırakmaya davet ediliyor. BM'nin Kuzey Kore özel raportörü Marzuki Darusman'a göre siyasi tutukluların bulunduğu çalışma kamplarında tutulanların sayısı 200 bini buluyor. Kuzey Kore'ye girişine izin verilmeyen Darusman, raporunu Kuzey Koreli mültecilerin ifadelerine dayanarak hazırlamıştı.

Küba, Kuzey Kore'nin diplomatik girişimleri sonucu tasarıda değişikliğe gidilmesi için bir önerge verdi. Komisyon gündemine alınan değişiklik önerisi, metinden Kuzey Kore'nin UCM'ye sevk edilmesi talebinin çıkarılmasını öngörüyor.

Kuzey Kore, BM'de yapılacak oylama öncesi Rusya'nın desteğini kazanmak amacıyla, Devlet Başkanı Kim Jong-Un'un özel elçisi sıfatıyla Moskova'ya Kuzey Kore İşçi Partisi Sekreteri Choe Ryong-hae'yi göndermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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