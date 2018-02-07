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BM'de ebru sanatıyla çocuk göçmenleri anlattı

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞLI süsleme sanatçısı Atilla Can, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde göçmen çocukların dünya çocuklarıyla olan 'hak eşitsizliğini' konu alan 'Göçmen Kuşlar' kişisel sergisini açtı

07 Şubat 2018 18:12

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞLI süsleme sanatçısı Atilla Can, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde göçmen çocukların dünya çocuklarıyla olan \'hak eşitsizliğini\' konu alan \'Göçmen Kuşlar\' kişisel sergisini açtı. Can, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi\'ne göre göçmen çocukların dünyadaki diğer çocuklarla eşit haklara sahip olduğunu ifade ederek, \"Sergi, eşit hakların hatırlatılması projesi ve çığlıdır\" dedi.
Süsleme sanatçısı Atilla Can’ın \'Göçmen Kuşlar\' adını verdiği ebru sanatıyla yapılmış kişisel sergisi, BM Cenevre ofisinde açıldı. Açılışa BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Möller, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Avrupa Masası Şefi Esin Güllü, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Laura Thompson, büyükelçiler, diplomatlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Tekirdağlı süsleme sanatçısı Atilla Can, Türkiye’nin 5 milyona yakın göçmen ile dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi konumunda olduğunu söyledi. Dünyadaki sığınmacıların yarıya yakınının çocuklardan oluştuğunu kaydeden Can, şunları söyledi:
\"Bu da demek oluyor ki en fazla sığınmacı çocuk Türkiye’de bulunuyor. Dünyada milyonlarca çocuk, sebebi ne olursa olsun, göçe zorlanıyor. Bu çocukların bir tek dileği var, daha iyi ve daha güvenli bir yaşam. Çocuklar bu göç yolculuklarında açlık, kötü beslenme, insan tacirlerinin eline geçme, kaçırılma ve ölüm gibi ağır bedeller ödeyerek umuda yürüyorlar. Bu tabloda en acı olanı ise, yanlarında kimsesi olmayan yüz binlerce çocuğun tek başına göç etmek zorunda kalması ve sınırları o minicik ayaklarla geçmeye çalışması. O küçük bedenler iyi bir yaşama ve umuda doğru yol alıyor. Bir Türk sanatçı olarak Birleşmiş Milletler\'de bu tabloyu dünyaya anlatmak için burada bulunuyorum. Göç eden çocukların ızdırabına sadece sınır kapılarının değil, yürek kapılarının da açılması için buradayım. Bu sergi, her çocuğun köklerinden koparılmadan, kendi ikliminde yaşayabilmesi ve kendi ikliminde çiçek açabilmesi projesidir. Birleşmiş Milletler\'deki Göçmen Kuşlar Sergisi, göçmen çocukların BM Çocuk Hakları Sözleşmesi\'ne göre, dünyadaki diğer çocuklar ile eşit haklara sahip olduğunun hatırlatılması projesi ve çığlığıdır.”
Serginin 16 Şubat tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.

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