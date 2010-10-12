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BM'DE BUGÜN GÜVENLİK KONSEYİ SEÇİMLERİ YAPILACAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

12 Ekim 2010 21:21

-BM'DE BUGÜN GÜVENLİK KONSEYİ SEÇİMLERİ YAPILACAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 12.10.2010 - BM Genel Kurulu'nda bugün Güvenlik Konseyi'nin 5 yeni geçici üyesini belirlemek için seçim yapılacak. Güvenlik Konseyi'ne 2011-2012 dönemi için 2 yıllığına seçilecek olan 5 yeni geçici üye, "Afrika", "Asya", "Latin Amerika ve Karayipler" ile "Batı Avrupa ve Diğerleri" coğrafi bölgelerinden seçilecek. Afrika bölgesinden Güney Afrika Cumhuriyeti, Asya bölgesinden Hindistan ve Latin Amerika-Karayipler bölgesinden Kolombiya tek aday ülke olarak seçime katıldıkları için Konsey'e seçilmeleri kesin görünüyor. "Batı Avrupa ve Diğerleri" Grubundan ise Kanada, Almanya ve Portekiz, bu gruba verilen 2 koltuğa seçilebilmek için en yüksek oyu almaya çalışacaklar. Güvenlik Konseyinde Almanya en son 2003-2004, Kanada 1999-2000, Portekiz ise 1997-1998 yılları arasında görev yapmıştı. Türkiye'nin 2 yıllık geçici üyeliği 1 Ocak 2011'de sona erecek. Bu tarihten itibaren 15 üyeli Konsey'de, 5 daimi üye (ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya) haricinde Konsey'e geçen yıl seçilen geçici üyeler Bosna Hersek, Brezilya, Gabon, Lübnan, Nijerya ile bugün seçilecek 5 yeni geçici üye yeralacak. Türkiye ile birlikte Konsey'de yeralan Japonya, Avusturya, Uganda ve Meksika'nın görev süreleri de yeni yılda sona erecek.

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