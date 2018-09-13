BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Yönetim Kurulu olarak piyasanın doğal kuralları çerçevesinde tüm yatırımcılarla el sıkışacağımıza inandıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile çok önemli bir adım atılmış olduğunu belirten Öncel, Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yönetmeliklerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Perakendenin elini rahatlatan kararla, ‘adil ticaret düzeni’nin tesisi konusunda önemli bir adım atıldı ve TL ile ticarete dönüşte en önemli virajlardan biri alındı.

“Bu kararla birlikte dövizli kiraların perakende sektörü üzerinde yarattığı beklenmedik tehditler büyük ölçüde ortadan kalkacak. Sadece AVM’lerde değil şehirlerin önemli caddelerindeki boş mağazaların da hızla dolacağına inanıyorum.

“Önümüzdeki bir ay içinde markalarımız, AVM yönetimleri ve cadde mağazaları sahipleri arasında süresi dolmuş sözleşmelerle ilgili yoğun bir mesai yapılacak.

“Anladığımız kadarı ile sürecin anlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı olacak. Markalarımızdan bugün yoğun olarak ‘TL’ye dönüşte hangi kur esas alınacak?’ şeklinde sorular geliyor.

“Her bölgenin, AVM’nin ve markanın farklı dinamikleri var. Zaten AVM’lerin büyük bölümünde bu dinamikler ekseninde fiyat dengesi oluşmuş bulunuyor.

“Biz halen çok sayıda AVM’de 2016 başındaki kurlar üzerinden kiramızı ödüyoruz.

“Sorunlu olarak gördüğümüz AVM’lerde de 2016 kurları düzeyinde bir dengenin oluşacağını tahmin ediyoruz. Yeni kira sözleşmeleri yapılırken ve yeni rayiçler belirlenirken markalarımızın kendilerini garanti altına alacak koşulları belirlemede daha kararlı olacaklarını öngörüyoruz.” (Fotoğraflı)