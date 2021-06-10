BMC'nin yeni CEO'su eski İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş oldu

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden profesörlük unvanı alan İstanbul Ticaret Odası (İTO) eski Başkanı Murat Yalçıntaş, savunma sanayi şirketi BMC’ye CEO olarak atandı.

Dünya'dan Yener Karadeniz'in haberine göre 2005-2013 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Başkan olarak görev yapan ve hali hazırda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Üniversitesi Müdürlüğü görevlerini yürüten Doç. Dr. Murat Yalçıntaş, profesörlük unvanı aldı.

Bugün cüppe giyecek olan Yalçıntaş, çoğunluk hissesi Tosyalı Holding’e ait olan savunma sanayi şirketi BMC’ye CEO olarak atandı.

Katar ordusunun yüzde 49,9'luk hissesine sahip olduğu BMC'de toplam yüzde 50,1'lik büyük hisse sahibi olan Ethem Sancak ve Talip Öztürk hisselerini Tosyalı Holding'e satmıştı.

BMC, 2014 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 751 milyon TL’ye Ethem Sancak’a satılmıştı.

BMC’nin yüzde 49,9’unu aynı yıl Katar ordusu 300 milyon dolar bedelle satın almıştı. Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye 2019’da Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti.