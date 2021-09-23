BM, yüzyılın sonunda dünya nüfusunun yaklaşık 11 milyar olacağını tahmin ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), yüzyılın sonunda dünyada yaklaşık 11 milyar insanın yaşayacağını tahmin ediyor. Bunun yanında diğer demografik araştırma grupları, nüfusun daha erken ve çok daha düşük bir seviyede zirve yapacağını ileri sürüyor.

Dünyanın her yerinde, istikrarlı finansal geleceği güvence altına almak için hükümetler, ulusal nüfus sayılarını tutarlı tutmak için politikalar geliştirir. Bu politikaların çoğu, gelecekteki nüfus sayılarının nasıl artıp azalacağına dair simülasyonlara dayanır.

Nature dergisinde yer alan makaleye göre, on yıllardır bu tahminlerin en etkilisi, BM'deki küçük bir nüfus modelleyici grubu tarafından üretildi. Ancak son birkaç yılda, rakip gruplar kendi tekniklerini geliştirdi. Bu rakip teknikler önemli ölçüde değişkenlik gösterirken araştırmacılar tartışmalara yol açan sonuçlar buldu.

BM, yüzyılın sonuna kadar nüfusun 10,9 milyara ulaşacağını öne sürdü

BM, dünya nüfusunun yüzyılın sonuna kadar 10,9 milyara ulaşacağını öne sürerken diğer gruplar, küresel nüfusun 2070 yılına kadar 9,7 milyara ulaşacağını tahmin ediyor.

Aradaki fark, altyapı yatırımları, gelecekteki vergi gelirlerinden uluslararası kalkınma ve sera gazı için hedefler belirlemeye kadar her şeyi planlamaya çalışan hükümetler, şirketler ve diğerleri için bir muamma oluşturuyor.

Viyana Demografi Enstitüsü'nden nüfus araştırmacısı Tomas Sobotka, “Her hükümet, pragmatik ekonomik nedenler ve planlama ihtiyaçları nedeniyle önümüzdeki birkaç on yılda nüfusuna ne olacağıyla ilgileniyor” diyor.

Demograflar tahminlerini yaparken önümüzdeki yıllarda insan sayısının değiştirebilecek savaşlar, kıtlık ve salgın hastalıklar gibi çeşitli küresel ve bölgesel sorunları da göz önüne almaya çalışıyor.