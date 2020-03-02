BM: Yunanistan'ın sığınma başvurularını askıya alma kararı hukuksuz

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan'ın sınırındaki mülteci akınına karşı bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu almama kararının hukuksuz olduğunu açıkladı.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, "Ne Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi'nde, ne de AB mülteci yasasında, sığınma başvurularının askıya alınmasını sağlayan yasal bir dayanak bulunuyor" ifadesine yer verildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, pazar akşamı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sınırlardaki caydırıcılık düzeyini en yüksek seviyeye çıkarma kararı aldığını ve ülkede bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu alınmayacağını duyurmuştu.

TIKLAYIN - Yunanistan 1 ay boyunca sığınma başvurusu almayacak

AB Komisyonu sözcüsü Adalbert Jahnz, Atina tarafından alınan kararın yasallığının AB makamları tarafından inceleneceğini ifade etti.