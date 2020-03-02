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Dünya

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye sığınmacı tepkisi: Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz

02 Mart 2020 20:13

Avrupa Birliği'nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye’nin göçmenlere sınırlarına açmasıyla ilgili “Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz" diye konuştu.

Euronews'in haberine göre, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ise AB'nin bugün olduğu gibi test edildiğinde birlik olarak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin İdlib'de büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığını anladığını ifade eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, "Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecilerin sırtından Avrupa Birliği'ne baskı uygulaması kabul edilemez" demişti.

Yunanistan 1 ay boyunca sığınma başvurusu almayacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi üzerine ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirdi.

Miçotakis yaptığı açıklamalarda, Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sınırlardaki caydırıcılık düzeyini en yüksek seviyeye çıkarma kararı aldığını ve ülkede bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu alınmayacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli salı günü Yunanistan'da bir dizi temaslarda ve incelemelerde bulunacak.

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