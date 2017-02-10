BM yetkilileri: Binden fazla Rohingya Müslümanı öldürüldü

İki üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilisi binden fazla Rohingya Müslümanının Myanmar ordusu tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi. Myanmar'ın komşusu Bangladeş'te bulunan iki farklı BM kurumunda çalışan yetkililer, "dış dünyanın Myanmar'ın Rakhine eyaletinde yaşanan krizin ciddiyetini tam olarak kavrayamamış olmalarından endişe duyduklarını" belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan ve adını vermemeyi tercih eden yetkililerden biri, "Şu ana kadar yüzlerce ölüm yaşandığı söyleniyor. Gerçekte öldürülmüş olan kişi sayısı muhtemelen bu rakamın çok daha üstünde" dedi. Yetkililer birbirlerinden bağımsız olarak verdikleri iki röportajda, çalıştıkları ajanslardan edindikleri bilgiler doğrultusunda son dört aydır öldürülen Rohingya Müslümanı sayısının muhtemelen bini aşmış olduğunun altını çizdi.

İki BM yetkilisinin verdikleri bilgilere ek olarak, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) kısa süre önce bir rapor yayınladı. BM rapor doğrultusunda Myanmar'ın güvenlik güçlerini Rohingyalılara karşı tecavüz, işkence ve kitlesel katliam suçları işlemiş olmakla suçladı. Bu kapsamda Myanmar hükümetinin insanlığa karşı suç işlemiş olduğu tahmin ediliyor.

İnsani yardım filosuna protesto

Raporun yayınlanmasından yalnızca birkaç gün sonra, perşembe günü, Myanmar'da yaşayan Rohingya Müslümanlarına insani yardım malzemeleri taşıyan Malezya kaynaklı yardım filosu Myanmar'ın başkenti Yangon limanına ulaştı. Filo, Malezya'da bulunan sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir kollektif tarafından organize edildi.

Myanmar'ın Rakhine eyaletine götürülmek üzere yola çıkan filoda tıbbi malzemelerin yanı sıra erzak malzemeleri ve giysilerin de bulunduğu belirtildi. Yardım malzemelerinin bir kısmının Yangon'da boşaltıldıktan sonra karayolu vasıtasıyla Rakhine eyaletine ulaştırılacağı, arda kalan kısmınsa Bangladeş'in güneyindeki Teknaf limanına götürüleceği bildirildi. Ekim 2016'dan beri Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınan 70 bin civarında Rohingya'nın bu bölgede yaşadığı biliniyor.

"Burada Rohingya yok"

Yardım filosu, Yangon'da milliyetçi Budist Myanmarlıların protestolarıyla karşılandı. Yerel medyaya göre, protestolara aralarında milliyetçi Budist keşişlerin de bulunduğu 50 civarında kişi katıldı. Protestocular Myanmar bayrakları sallarken üzerinde "Rohingya'ya Hayır" yazısı bulunan pankartlar açtı. Protestocu grup, Myanmar'da yaşayan bir azınlık olan Rohingya Müslümanlarını "komşu Bangladeş'ten gelmiş yasa dışı göçmenler" olarak görüyor. Myanmar hükümeti yardım malzemelerinin Rohingyaların yanı sıra Budist olan etnik Rakhinelere de dağıtılmasını talep ediyor. Rohingyaların yaşadığı bölgeye erişim kısa süre öncesine kadar hükümet tarafından kısıtlanmış durumdaydı. Myanmar hükümeti, bugünkü Myanmar topraklarında nesillerdir yaşamakta olan Rohingyalara vatandaşlık vermeyi reddediyor.

Ekim ayında bu yana en az 65 bin Rohingya Müslümanının komşu ülke Bangladeş'e kaçtığı tahmin ediliyor. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Malezya Başbakanı Najib Razak, Aralık ayında Myanmar hükümetini açıkça uyarmış ve Myanmar'ı Rohingyalara karşı gerçekleştirdikleri bir soykırımı örtbas etmekle suçlamıştı.

Rakhine bölgesindeki olayları soruşturmak üzere devlet tarafından oluşturulan bir komisyon ise, Myanmar güvenlik güçlerinin Rohingya Müslümanlarına karşı soykırım uyguladığı iddialarını reddetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DPA/Reuters/BÜ/GA