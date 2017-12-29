BM: Yemen’de son 10 günde 109 sivil öldü

Birleşmiş Milletler’in (BM) verdiği bilgilere göre, Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından son 10 günde düzenlenen saldırılarda en az 109 kişi yaşamını yitirdi, 75 kişi de yaralandı.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsviçre’nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada “bu absürt savaş” nedeniyle sivillerin çektiği acılara derhal son verilmesini talep etti.

McGoldrick, Tais ilinde Salı günü bir pazar yerine düzenlenen saldırıda 54 kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını belirterek ölenlerin sekizinin, yaralananların da altısının çocuk olduğunu söyledi. BM yetkilisi, aynı gün Hudeyde ilinde bir çiftliğe düzenlenen saldırıda ise aynı aileden 14 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. McGoldrick, ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen hava saldırılarında ise 41 sivilin öldüğünü hatırlattı.

BM'den koalisyon güçlerine eleştiri

BM Yemen İnsan Yardım Koordinatörü McGoldrick, yaptığı açıklamada bu saldırılar nedeniyle ABD ve İngiltere’nin desteklediği Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini eleştirdi. McGoldrick, "Bu olaylar, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere savaşan bütün tarafların insan hayatını tamamen hiçe saydığını” gösterdiğini dile getirdi. “Bu absürt savaş ülkede yıkıma yol açmasının yanı sıra insanları benzersiz bir acıya sürüklüyor” diyen McGoldrick, uluslararası hukuka göre savaşan tarafların sivillere zarar vermemekle yükümlü olduğunu hatırlattı.

BM verilerine göre Yemen’de savaş nedeniyle insani krizin boyutları büyüyor. Yaklaşık 8 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, yaklaşık bir milyon kişinin koleraya yakalandığı ve zaten yoksul olan ülkenin ekonomisinin savaş nedeniyle tamemen çöktüğü belirtiliyor.

Yemen'de Şii Husi milisleri ile Devlet Başkanı Abdurrabbu Mansur el Hadi’ye bağlı Sünni birlikler arasında 2014 yılından beri iktidar savaşı yaşanıyor. Sünni Devlet Başkanı'na destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, 2015 yılından beri Husi milislerini hedef alan hava saldırıları düzenliyor.

Reuters/epd/JD/HS

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