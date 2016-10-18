BM: Yemen'de 72 saatlik ateşkes kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM), iç savaşın sürdüğü Yemen'in başkenti San'a'da 140'tan fazla kişinin öldüğü hava saldırısının ardından, 72 saatlik sürecek bir ateşkesin Perşembe gününden itibaren başlayacağını açıkladı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı savaş uçaklarının yaptığı kanlı hava saldırısının ardından, uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrılarını kabul etti

Yemen Dışişleri Bakanı Abdul Malek Al Mekhlafi, Twitter hesabından kararı açıklarken, Şii Husi hareketindeki isyancıların ateşkese sadık kalıp kalmayacaklarına bağlı olarak sürenin uzatılabileceğini söyledi.

Ateşkes açıklaması, başkent San'a'da yüzlerce sivilin öldüğü kanlı saldırının ardından Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki savaşın taraflarına acilen koşulsuz ateşkesin sağlanması yönündeki çağrılarını izledi.

İsyancılar ise, henüz ateşkes açıklamasıyla ilgili yorum yapmadı.

Yemen'de 2014'te başlayan iç savaşla birlikte büyük bir insani kriz yaşanıyor. 28 milyon nüfuslu ülkedeki her beş kişiden dördü yardıma muhtaç.

İki yıl önce başlayan savaş yüzünden yaklaşık üç milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir BM raporuna göre, Suudiler'in saldırılarının geçen yıl Mart ayında başlamasından bu yana 3 bin 800'e yakın sivilin öldüğü, iç savaşın toplamda 7 bine yakın sivilin yaşamına mal olduğu düşünülüyor.

Taraflar arasında daha önce yapılan ateşkes girişimleri ise sonuç vermemişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husi isyancılara karşı binlerce hava saldırısı düzenledi.

Yemen'in başkentindeki son saldırıda, Husilerin atadığı İçişleri Bakanı Celal El Ravişan'ın babasının cenaze töreni hedef alındı. Ravişan, isyancıların ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in müttefiki.

Suudi Arabistan'ın desteklediği Abdurrahman Mansur Hadi hükümeti, Husi aşireti ve Salih'e bağlı güçlere karşı savaşıyor.