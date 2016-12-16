BM: Yemen'de 7 milyon kişi aç

Suudi Arabistan ve müttefiklerinin iki yıldır İran tarafından desteklendiğini söyledikleri Husilere karşı savaş yürüttüğü Yemen açlık felaketiyle yüzyüze.

İki yıldır büyük can kaybı ve yıkım yaratan savaşın ekonomiyi de yerle bir ettiği Yemen'de tahıl ithalinin durması, nüfusun büyük çoğunluğunu bir süredir tehdit eden açlığı yeni boyutlara taşıyabilir.

Reuters ajansı Merkez Bankası'nın içinde bulunduğu kriz nedeniyle Yemenli büyük tahıl tüccarlarının ithalatı durdurduğunu gösteren belgelere ulaştı.

Birleşmiş Milletler'in Yemen'deki yardım çalışmalarının koordinatörü Jamie McGoldrick Reuters ajansına, "Şu anda ülkenin her yerinde çocuklar ölüyor" diye konuştu.

Tahıl ithalinin durması konusunda BM yardım koordinatörü McGoldrick "2017 başlarında çok büyük sorunlarla karşı karşıya geleceğimizi biliyoruz" dedi.

BM geçen ay Yemen'de 1,5 milyon çocuğun açlıkla yüzyüze olduğunu, 370 bininin yetersiz beslenme yüzünden bağışıklık sistemlerinin çöktüğünü duyurmuştu.

Şu anda BM tahminlerine göre, her 10 çocuktan 8'i yetersiz besleniyor ve her 10 dakikada bir çocuk önlenebilir hastalıklardan yaşamını yitiriyor.

Yine BM rakamlarına göre Yemen'de halen 7 milyon kişi aç ve kalan tahminen 21 milyon insan düzenli olarak yeterli gıdaya ulaşamıyor.

Son kriz Eylül ayında Yemen'in sürgündeki Devlet Başkanı Abed Rabbo Mansur Hadi'nin, Merkez Bankası'nı Husi'lerin kontrolüne geçen başkent Sana'dan güneydeki Aden'e taşıma kararıyla gelişmeye başladı.

Hadi hükümeti buna gerekçe olarak Husi'lerin Merkez Bankası kaynaklarından 4 milyar doları savaşa yatırdığı iddiasını gündeme getirdi.

Husiler ise bu paranın bankadan gıda ve ilaç alımı için çekildiğini söylüyorlar.

Kasım ayı sonunda ülkenin en büyük tahil ithalatçısı Fahem Grubu, Sana'daki yönetimin Ticaret Bakanlığı'na, artık ödeme alamadıkları için tahıl ithal edemeyeceğini bildirdi.

Merkez Bankası, Aden'e taşınma kararından önce bile ekonominin durumu ve para değerinin iyice düşmesi nedeniyle ithalatçılara kredi mektubu vermeyi durdurmuştu.

Fahem Grubu Nisan'dan Nisan'a 2015 ve 2016 arasında Yemen'in tahıl ihtiyacının yüzde 40'ına yakınını ithal eden şirket.

Hayel Said Grubu ve diğer bazı büyük şirketlerin de aynı yönde mektuplar yolladıkları anlaşılıyor.

Reuters bu şirketlerin ülkedeki tahıl ithalatının hemen tamamını yaptıklarını yazıyor.

Yardım kuruluşları da tahıl getirtebiliyor ama kısmen kaynak yetersizliğinden, kısmen de savaş yüzünden bu açlık karşısında yetersiz kalıyor.

Yemen 22 vilayetten oluşuyor ve bunların hemen hemen yarısında şu anda ciddi gıda sıkıntısı olduğu resmen ilan edilmiş durumda.

Buna karşılık Birleşmiş Milletler henüz Yemen'i resmen "açlık felaketi" bölgesi ilan etmedi.

BM yetkilisi, bir ülkede resmen "Açlık" felaketi ilan edilmesi için gerekli kriterlerin 5 puanla ifade edildiğini, Yemen'in şu anda 4 puanda olduğunu kaydetti.

Reuters ajansı BM kriterlerine göre resmen "Açlık" ilanının her gün onbinde en az iki kişinin ölümü anlamına geldiğini hesapladı.

Şu anda Yemen'de açlıktan her gün onbin kişide 1-2 kişi ölüyor.

Gıda ithalatının durmasının durumu nasıl etkileyeceği sorulduğunda BM yetkilisi "Kaygı verici gelişmeler olduğunu biliyorum. Ayrıca ekonomide, sağlık hizmetlerinde, gıda dağıtımı imkanlarında yaşanan gerilemelere baktığımızda kaçınılmaz olarak durumun daha kötüleşeceğini tahmin edebiliriz" diye konuştu.

BM 2017'de gıda ihtiyacının ne olacağı ve dolayısıyla toplanması gereken uluslararası yardımın miktarına ilişkin yeni bir değerlendirme yapıyor.