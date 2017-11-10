BM: Yemen yardım almazsa görülmemiş bir açlık yaşayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Kasım (DHA) – Birleşmiş Milletler (BM), Yemen\'e yapılan yardımlara yönelik ablukanın kaldırılmaması durumunda Yemen\'in tarihte görüşmemiş büyüklükte bir açlık felaketiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock “Milyonlarca insanın hayatını kaybedeceği dünyada on yıllardır görülmemiş bir açlık olacak” diye uyardı.

BM Güvenlik Konseyi’nin Yemen krizine ilişkin bir kapalı oturumun ardından konuşan yetkili konseyin Suudi-liderliğindeki koalisyondan Yemen’in hava ve deniz limanlarının açık tutulmasını talep etti. Yedi milyon insanın açlık riskinde olduğunu belirten konseyin Başkanı İtalya’nın BM Büyükelçisi Sebastiano Cardi “vahim bir insani kriz yaşanıyor” dedi ve Yemen’in liman ve havaalanlarını açık tutmanın önemini vurguladı.

17 milyon Yemenli açlık içinde yaşıyor ve bunun yedi milyonunun yokluk sınırında. Ülkedeki kolera salgını ise iki binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Salı günü Kızıl Haç’in kolerayı engellemek için kullanılan klorin tabletlerinin bulunduğu yardım sevkiyatı Yemen’in kuzey sınırında koalisyon güçlerince durdurulmuştu.

