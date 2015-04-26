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BM Yemen Özel Temsilcisi belli oldu

Yeni temsilci, Yemen'deki siyasi partilerin itirazına rağmen İsmail Ould Cheikh Ahmed oldu

26 Nisan 2015 00:56

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, BM Yemen Özel Temsilcisi olarak, Moritanyalı İsmail Ould Cheikh Ahmed'i atadı. Aynı görevi, Ahmed'ten önce, Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez ülkelerinin Yemen’e yönelik hava saldırılarını desteklemeyen, Faslı Cemal Benomar yürütüyordu.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, yeniden diplomatik görüşmelerin başlayacağı Yemen’de BM Özel Temsilcisi’nin hayli kritik bir rolü olacak. Suudi Arabistan’ın, hava saldırılarını açıkça desteklemeyen Benomar’dan rahatsız olduğu ve görevin bir başkasına devredilmesini istediği iddia edilmişti.

 

Yeni temsilcinin Körfez ülkeleriyle iş ilişkisi olduğu iddia ediliyor

 

Benomar’ın yerine geçen İsmail Ould Cheikh Ahmed’in Körfez devletlerine balık ithal eden bir şirketin ortağı olduğu yönünde güçlü iddialar bulunuyor.

BM Özel Temsilcilerinin malvarlıkları BM Genel Sekreteri’nin internet sayfasında açıklanmasına rağmen, daha önce BM Libya Destek Misyonu’nun (UNSMIL) başında bulunan, ardından da BM Ebola Acil Durum Müdahalesi (UNMEER) misyonunun başına geçen Ahmed’in malvarlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon, Ahmed’in malvarlığı ve iş ilişkileriyle ilgili açıklamanın neden yapılmadığıyla ilgili sorulara yanıt vermiyor.

 

Yemen'deki partiler, Ahmed'in atanmamasını talep etmişti

 

Geçtiğimiz günlerde Ahmed’in Yemen Özel Temsilciliği’ne atanacağıyla ilgili söylentilerin yayılması üzerine, Yemen’deki bazı partiler BM Genel Sekreteri’ne bir mektup göndererek Benomar’ın Ahmed’in yerine atanmamasını talep etmişti.

 

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