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Dünya
Deutsche Welle

BM yargıcı: Dokunulmazlığı olan Akay serbest bırakılmalı

BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri Başkanı Theodor Meron, diplomatik dokunulmazlığı olmasına rağmen Türkiye'de tutuklanan BM yargıcı Aydın Sefa Akay'ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

10 Kasım 2016 14:28

BM Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Artakalan Düzeneği'nin Başkanı Theodor Meron, çarşamba günü New York’ta BM Genel Kurulu öncesinde yaptığı açıklamada, 21 Eylül’de Türkiye’de darbe soruşturması kapsamında tutuklanan BM Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Aydın Sefa Akay'ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Meslektaşının diplomatik dokunulmazlığı olmasına rağmen tutuklandığını vurgulayan Meron, BM yargıcı Aydın Sefa Akay’ın tutuklanması nedeniyle Ruandalı eski Bakan Augustin Ngirabatware’nin temyiz davasının durma noktasına geldiğini belirtti.

BM yargıcı Theodor Meron, Ankara’dan hem 66 yaşındaki meslektaşını ziyaret etme hem de tutuklanma nedenine ilişkin bir açıklama talep edildiğini söyledi. Meron ancak ne Birleşmiş Milletler’e ne de Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Ankara’dan bir yanıt geldiğini kaydetti.

Akay, Ngirabatware’nin temyiz davasına bakıyordu

Eski büyükelçi Aydın Sefa Akay, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin beş üyeli yargıçlar heyetine Türkiye hükümeti tarafından önerilen isim olmuştu. 2011 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı olarak atanan Akay, ayrıca Tanzanya’nın Arusha kentinde bulunan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin de yargıçlarından birisi.

Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2014 yılında Ruandalı eski Bakan Ngirabatware’nin 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. BM verilerine göre Ruanda’da 1994 yılının Nisan ile Temmuz ayları arasında çoğunluğu Tutsi ve ılımlı Hutular olmak üzere yaklaşık 800 bin kişi öldürüldü. Ruanda Soykırmı, radikal Hutu militanları tarafından gerçekleştirilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

afp, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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