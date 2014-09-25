BM 'yabancı savaşçı' tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak ve Suriye'de savaşan "cihatçı" örgütlere diğer ülkelerden katılımı engellemek üzere sunulan tasarıya onay verdi.

ABD Başkanı Barack Obama tarafından 15 üyeli BMGK'ya sunulan tasarı oybirliği ile kabul edildi.

Tasarıya göre, ülkeler vatandaşlarının savaşmak için başka ülkelere gitmesini engellemek zorunda.

Karar tasarısıyla, bu örgütlere 'yabancı ülkelerden' yeni militan ve kaynak temin edilmesi de "ciddi ceza gerektiren suç" kapsamına sokuluyor.

Obama "Bugün burada konuşulanlar karşılığını bulmalı ve eyleme dökülmeli...Ülkeler kendi içlerinde ve hep birlikte çalışarak, sadece önümüzdeki günlerde değil, ilerleyen yıllarda bu sözleri tutmalı" dedi.

Irak ve Suriye'de savaşan radikal örgütlere, yabancı ülkelerden katılan savaşçı sayısının 12 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

BM'nin, bağlayıcılığı bulunan bu karar tasarısını uygulamayan üye ülkelere yaptırım uygulama hakkı bulunuyor.

Erdoğan: Bini aşkın yabancıyı sınır dışı ettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 69. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, başka ülkelerden gelerek Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a geçmeye çalışanlara karşı "yoğun bir gayret" içinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Öncelikli hedefimiz, bu kişilerin Türkiye'ye girişlerinin engellenmesidir... Tehdidin vahametinin artması üzerine, nihayet son dönemde kaynak ülkelerin bizimle bilgi paylaşmaya başladığını görmekteyiz. Bu sayede yabancı terörist savaşçılar tehdidiyle mücadele kapsamında 6 bin 300 dolayında kişiye giriş yasağı koyduk, bini aşkın yabancıyı sınır dışı ettik" dedi.