BM: Venezuela'da aşırı güç kullanılıyor

Birleşmiş Milletler raporuna göre ülkede nisan ayından bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden 124 kişinin yarısından fazlası aşırı güç ve hak ihlaline maruz kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu, Venezuela'da devam eden şiddet olaylarında hükümetin sistematik olarak aşırı güç kullandığını açıkladı. Komisyon, nisan ayından beri ülkedeki kitlesel protestolarda hükümetin onlarca ölümden ve 5 binden fazla keyfi gözaltından sorumlu olduğunu söyledi.

BM, gösteriler sırasında şiddete maruz kalmış kişiler ve tanıklarla gerçekleştirdiği görüşmelerde güvenlik güçlerinin ev baskınlarında aşırı güç kullandığı, gözaltına alınan protestoculara kötü muamele ve işkence yaptığı bulgularına ulaştığını açıkladı.

Haziran ve temmuz aylarında 135 kişi ile yapılan görüşmelerde, soruşturulan 124 ölümün en az 46'sının güvenlik güçleri ve 27 tanesinin de hükümete destek veren silahlı gruplarla doğrudan bağlantılı olduğu sonucuna ulaşıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, salı günü yaptığı yazılı açıklamada göstericilere karşı "kullanılan aşırı şiddetin apaçık" olduğunu söyledi ve "tespit ettiğimiz insan hakları ihlallerinin sorumluluğu hükümetin en yüksek kademesindekilerinin omzundadır" şeklinde konuştu.

BM ayrıca Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinden güvenlik güçlerini dizginlemesini, ihlallerin bir an önce araştırılmasını, keyfi olarak gözaltına alınanların salıverilmesini ve görevden alınan Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın güvenliğinin sağlanması için gerekenin yapılması çağrısında bulundu.

Belediye başkanı hakkında hapis kararı

Öte yandan Venezuela Yüksek Mahkemesi, Caracas'ın Chacao ilçesinin Belediye Başkanı Ramon Muchacho'yu görevden aldığını ve 15 ay hapis cezasına çarptırdığını açıkladı.

Başkent Caracas'ta muhalefetin güçlü olduğu Chacao ilçesi hükümet karşıtı gösterilere sahne olmuş ve protestocular sokak girişlerine barikatlar kurarak güvenlik güçlerinin ulaşımına engel olmuşlardı.

Mahkeme, Belediye Başkanı Muchacho'yu, ilçeye serbestçe girişin sağlanmasına engel olduğu gerekçesiyle mahkum ettiğini açıkladı. Duruşmalara katılmayan Belediye Başkanı, muhalefetin baskılanmaya çalışıldığını söyleyerek kararı kınadı.

Takipçilerine yazdığı bir e-posta ile açıklama yapan Muchacho, "İşimizi doğru yaptığımız, meşru protesto ve tüm Venezuelalıların sivil ve siyasi haklarını gözettiğimiz için mahkum ediliyoruz" ifadesini kullandı.

Yüksek Mahleme daha önce de protesto gösterilerine sahne olan ilçelerin belediye başkanlarının görevlerine son vermişti.

Ülkede kaos dinmiyor

Nisan ayından bu yana hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Latin Amerika ülkesinde Hugo Chavez'in ölümünden beri iktidarda olan Maduro, iktidarını sağlamlaştırmaya ve Sosyalist Parti'yi ülkenin tek parti rejimine dönüştürmeye çalışmakla suçlanıyor.

Ülkede anayasayı değiştirmek üzere belirlenen Kurucu Meclis seçimleri 30 Temmuz'da düzenlenmiş ve üyeler ilk oturumu geçen hafta gerçekleştirmişti.

Kurucu Meclis'in Maduro karşıtı muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'i lağvetme yetkisi bulunuyor. Ayrıca yeni Meclis'in ilk icraatı hükümete karşı soruşturmalar yürüten Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ı görevden almak oldu.

Ülkenin üçüncü en büyük kenti Valencia'da bir askeri üsteki isyan geçen haftasonu bastırıldı. Dünyada kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela'da yoksulluk ve yüksek enflasyondan dolayı başlayan protesto gösterileri zamanla hükümet karşıtı kitlesel bir eylem hali aldı ve Nisan ayından bu yana 124 kişi hayatını kaybetti.

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Reuters/dpa/ÇÖ/HS