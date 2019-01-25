BM: Venezuela'da protestolarda 20 kişi öldü, en az 350 kişi gözaltında

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve eski Şile Başkanı Michelle Bachelet, Venezuela’daki gösterilerde, güvenlik güçleri tarafından orantısız güç uygulanması konusunda bağımsız soruşturma başlatılmasını talep etti. Bachelet, gösterilerde 20 kişinin öldüğünü, 350’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre eski Şile başkanı Bachelet bugün yaptığı açıklamada “ Venezuela’da yaşanan olayların kontrolden çıkıp, hızlıca felakete ulaşabilecek olmasından dolayı oldukça endişeliyim” dedi.

Bachelet, Juan Guaido’nun kendini geçici başkan ilan etmesi üzerine, dünya liderlerinin acil çözüm için masaya oturması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bachelet, Venezuela'da son günlerde yaşanan ve en az 20 kişinin ölümüne neden olan olaylara ilişkin, "Ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan herhangi bir şiddet olayı, yetkililerin aşırı güç kullanıp kullanmadığı, hükümet yanlısı ya da karşıtı silahlı grupların herhangi bir suç işleyip işlemediğinin ortaya çıkarılması için bağımsız ve tarafsız bir araştırmaya tabi olmalıdır" görüşünü paylaştı.



Bachelet, başta güvenlik güçleri olmak üzere Venezuela yetkililerine ülkedekilerin barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü gibi temel insan haklarına saygı duymaları gerektiğine işaret ederek, "Uluslararası hukuk çerçevesince aşırı, orantısız ve ayrım gözetmeden kullanılan güç açıkça ve kesin surette yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.



Ne olmuştu?

Venezuela'da muhalefetin yeni yüzü Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde başkanlık yemini ederek kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

Başta ABD olmak üzere bölgeden birçok ülke Guaido'nun geçici devlet başkanlığını resmi olarak tanırken, uluslararası çevrelerden de Venezuela muhalefetine destek geldi.

Bölgede, ABD, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala, Guaido'yu Venezuela'nın "geçici başkanı" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyarak kendisine olan desteğimi açıklamak isterim. Arjantin, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisini ve hayat şartlarının yükseltilmesini tüm gücüyle destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumuna katılan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Kolombiya, Venezuela halkının diktatörlükten kurtulması için Juan Guaido'yu Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıyor ve demokratik geçişi destekliyor." dedi.

Caracas'ta Ulusal Muhafız Birliğine mensup bir grup asker, 2 gün önce hükümete başkaldırmış ve yayımladıkları görüntülü mesajla halka ayaklanma çağrısı yapmıştı.

Kentin Cotiza semtinde gerçekleşen olay sonrası bölgeye operasyon düzenlenmiş ve isyancı 27 asker teslim olmuştu.