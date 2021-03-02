BM uzmanları, Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu

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İki Birleşmiş Milletler uzmanı, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili uluslararası soruşturma başlatılmasını talep etti.

BM İşkence Özel Raportörü Agnes Callamard ve BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü Irene Khan aynı zamanda tutuklu bulunan Navalni'nin serbest bırakılmasını talep etti. İkili, Navalni'nin geçen sene Noviçok ile zehirlenmesinin arkasındakilerin bulunması ve sorumlu tutulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Görevlerine Birleşmiş Milletler tarafından atanan ancak bağımsız görev yaptıkları gerekçesiyle BM adına konuşmayan uzmanlar, "Biz hükûmeti eleştiren veya karşı çıkanların aynı kaderi paylaşacağı konusunda şeytani bir uyarı olarak Navalni'nin bilinçli bir şekilde Noviçok'la zehirlenmiş olabileceğine inanıyoruz" dedi.

Uzmanlar, "korku salmak için" özellikle Noviçok'un kullanıldığını iddia etti ve uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Şu anda bir ceza kolonisinde tutuklu bulunan Navalni geçen ağustos ayında bindiği bir uçakta fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Komaya giren Navalni, Rusya'dan Almanya'ya götürülmüş ve orada tedavi görmüştü.

Navalni, 2 Şubat'taki duruşmada Almanya'da Noviçok zehirlenmesi gördüğü sırada şartlı tahliye şartlarını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu. Muhalif lider, kararın arkasında siyasi gerekçeler olduğunu iddia ediyor ve kendisinin Kremlin'in emriyle zehirlendiğini savunuyor.