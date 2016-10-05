BM uzmanı: Suriye'deki yardım konvoyuna saldırı havadan yapıldı

Birleşmiş Milletler'den bir uzman, geçen ay Suriye'nin kuzeyinde bir yardım konvoyuna yönelik düzenlenen saldırı ardından çekilen uydu fotoğraflarının analizinin, saldırının havadan gerçekleştirildiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Halep'in doğusundaki, muhaliflerin elindeki alanlara giden yardım konvoyuna, Suriye Arap Kızılayı'na bir depoda yüklerini boşaltırken düzenlenen saldırıda en az 18 kişi ölmüştü.

ABD, konvoyun Rus uçakları tarafından vurulduğuna inanıyor.

Rusya ise bu iddiayı reddediyor.

BM yetkilileri olayın bir savaş suçu teşkil edebileceğini belirtiyor.

BM Genel Sekreteri Van Ki-moon saldırıyı soruşturmak için BM kapsamında bir araştırma kurulu oluşturmuştu.

Birlemiş Milletler Operasyonel Uydu Uygulamaları Programı (Unosat) araştırma danışmanı Lars Bromley, Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı basın toplantısında, 'analizlerinin saldırının bir hava operasyonundan kaynaklandığını saptadığını' söyledi.

Bromley, farklı kaynakların da bu saptamayı yaptığını belirtti.

Bromley, "Hava saldırılarında genel olarak baktığınız, görünen kraterin genişliği ve kraterin türüdür. Temel olarak havadan atılan cephaneler, karadan fırlattığınız her şeyden genelde çok daha geniştir".

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford saldırıdan üç gün sonra ABD Senatosu'da yaptığı açıklamada, olayın olduğu sırada iki Rus savaş uçağının ve Suriye yönetimine ait başka uçakların bu bölgede olduğunu söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise suçlamayı reddetmiş ve saldırı sonrasına ait ilk görüntülerin, konvoyun havadan vurulduğuna dair bir kanıt ortaya koymadığını belirtmişti.

ABD Salı günü, Moskova'nın Suriye'deki ateşkes konusunda taahütlerine uymaması gerekçesiyle, Suriye'de barışı sağlamak amacıyla Rusya ile yürütülen müzakelerin durdurulduğunu açıklamıştı.