T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

BM uzmanı: Suriye'deki yardım konvoyuna saldırı havadan yapıldı

Birleşmiş Milletler'den bir uzman, geçen ay Suriye'nin kuzeyinde bir yardım konvoyuna yönelik düzenlenen saldırı ardından çekilen uydu fotoğraflarının analizinin, saldırının havadan gerçekleştirildiğini ortaya koyduğunu söyledi.

05 Ekim 2016 21:46

Birleşmiş Milletler'den bir uzman, geçen ay Suriye'nin kuzeyinde bir yardım konvoyuna yönelik düzenlenen saldırı ardından çekilen uydu fotoğraflarının analizinin, saldırının havadan gerçekleştirildiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Halep'in doğusundaki, muhaliflerin elindeki alanlara giden yardım konvoyuna, Suriye Arap Kızılayı'na bir depoda yüklerini boşaltırken düzenlenen saldırıda en az 18 kişi ölmüştü.

ABD, konvoyun Rus uçakları tarafından vurulduğuna inanıyor.

Rusya ise bu iddiayı reddediyor.

BM yetkilileri olayın bir savaş suçu teşkil edebileceğini belirtiyor.

BM Genel Sekreteri Van Ki-moon saldırıyı soruşturmak için BM kapsamında bir araştırma kurulu oluşturmuştu.

Birlemiş Milletler Operasyonel Uydu Uygulamaları Programı (Unosat) araştırma danışmanı Lars Bromley, Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı basın toplantısında, 'analizlerinin saldırının bir hava operasyonundan kaynaklandığını saptadığını' söyledi.

Bromley, farklı kaynakların da bu saptamayı yaptığını belirtti.

Bromley, "Hava saldırılarında genel olarak baktığınız, görünen kraterin genişliği ve kraterin türüdür. Temel olarak havadan atılan cephaneler, karadan fırlattığınız her şeyden genelde çok daha geniştir".

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford saldırıdan üç gün sonra ABD Senatosu'da yaptığı açıklamada, olayın olduğu sırada iki Rus savaş uçağının ve Suriye yönetimine ait başka uçakların bu bölgede olduğunu söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise suçlamayı reddetmiş ve saldırı sonrasına ait ilk görüntülerin, konvoyun havadan vurulduğuna dair bir kanıt ortaya koymadığını belirtmişti.

ABD Salı günü, Moskova'nın Suriye'deki ateşkes konusunda taahütlerine uymaması gerekçesiyle, Suriye'de barışı sağlamak amacıyla Rusya ile yürütülen müzakelerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Birleşmiş MilletlerSuriyeMilletlerSuriye Arap KızılayıRusGenel Sekreteri Van Ki-moonBMMilletler Operasyonel Uydu Uygulamaları ProgramıLars BromleyCenevreTemelGenelkurmay Başkanı Joseph DunfordABD SenatosuSavunma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24