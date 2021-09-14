BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu: Suriyelilerin 'güvenli' ve 'onurlu' dönüşü için uygun ortam yok

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun 24'üncü raporu bugün yayımlandı. Cenevre'de düzenlenen basın konferansında konuşan Komisyon Başkanı Paulo Pinheiro "Suriyeli siviller için savaş devam ediyor ve bu ülkede güvenli bir yer bulmaları çok zor" dedi.

Raporda, ülkenin kuzeyinde ve güneyinde çatışmaların ve şiddetin arttığına dikkat çekildi.

Pinheiro, Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaşta tarafların savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlemeye devam ettiğini belirtti.