BM ülkeleri 'Göç bir insan hakkıdır' diyecek

Gonca YAĞCI, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler’in (BM) aralık ayında Fas’ta düzenleyeceği zirvede, üye ülkeler, göçün bir insan hakkı olduğunu belirten anlaşmaya imza atacak.

10-11 Aralık tarihleri arasında Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenecek \'Güvenli, Düzenli ve Devamlı Küresel Göç Anlaşması\'nda Birleşmiş Milletler\'e üye devletler göçün bir insan hakkı olduğunu kabul edecek.

Almanya\'nın belirleyici role sahip olduğu anlaşmaya şimdiye kadar dört ülke imza koymayacağını açıkladı. Bu ülkelerin arasında ABD, Avustralya, Hırvatistan ve Macaristan bulunuyor. Çek Cumhuriyeti ve Polonya’nın anlaşmadan çekilebileceklerini duyurdu.

Anlaşma, geçen yaz düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi’nde göçmenlik konusunda bir anlaşmaya varabilmek için girişimlerde bulunan Almanya’nın öncülüğünde şekillendi.

23 maddenin yer aldığı anlaşma, göç unsurunun bir insan hakkı olması gerektiğine vurgu yapıyor.

Göçmenleri ve sahip oldukları hakları daha açık bir biçimde tanımlamayı amaçlayan BM anlaşması, taraf olan ülkelerin göçmenler üzerindeki baskılarını sınırlandırırken, yeni gelen göçmenler için yeterli kaynakların oluşturulmasını da destekliyor.

Anlaşmanın hedefinde ülkeler, diğer bir deyişle kapılarını dünyadaki göçmenlere açmak zorunda olmasa dahi göçmenleri yerleşmek istediği ülkelere yolculuğunda onları bilgilendirmek ve bu yolculukta onlara destek sağlamakla yükümlü olmaları gerektiği yer alıyor.

Ancak anlaşmanın ülkelerin iç hukukunda bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Temmuz ayında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijarto, anlaşmanın Macaristan’ın güvenlik çıkarlarına uymadığından anlaşmayı imzalamayacağını açıklamıştı.

Yine temmuz ayında Avustralya şu andaki şekliyle anlaşmaya imza atmayacağını duyurmuştu.

Kasım ayında da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz anlaşmadan çekileceklerini açıklamıştı.