BM: Ülkeler arası seyahat bu yıl yüzde 70 oranında düşebilir

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkeler arası seyahatin dünya çapında bu yıl yüzde 70 oranında düşmesinin beklendiğini açıkladı. Örgüt, bunun 1950’lerden beri en büyük düşüş olacağını kaydetti.

Alman Handelsblatt gazetesine röportaj veren UNWTO Başkanı Zurab Pololikashvili, Covid-19'dan en fazla etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini vurgularken, bu nedenle dünya çapında 110 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Tahmin, ülkelerin yabancı ziyaretçilere sınırlarını ağustos ayında açacağı tahmini üzerinden gerçekleşti. Pololikashvili, uluslararası uçuşlarda normale dönüşün tam anlamıyla eylül ayında olabileceğini ifade etti.

"Bu yaz daha fazla yolcunun kendi ülkesinde kaldığını göreceğiz"

Pololikashvili, "Bugün için Madrid'den Barselona'ya ya da Münih'ten Mayorka'ya seyahat edemezsiniz. Avrupa'da Yeşil Koridor olarak adlandırılan, güvenli bölgeler arasında seyahat, pilot projeler kapsamında ilk adım olabilir. Şu anda anketlere baktığınızda turistlerin yüzde 70'i bu yaz plajlar yerine kırsal turizmi, dağ turizmini tercih ediyor. Biz de özellikle önümüzdeki iki yıl boyunca kırsal turizmin canlandırılması ve desteklenmesi için çalışacağız. Bu yaz daha fazla yolcunun kendi ülkesinde kaldığını göreceğiz" dedi.