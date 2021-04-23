BM tutuklu doktora öğrencisi Cihan Erdal'ın başvurusunu acil kodla kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, 7 aydır tutuklu bulunan Cihan Erdal’ın başvurusunu acil kodla kabul etti.

Tez saha çalışmasını sürdürmek üzere İstanbul'da bulunduğu 25 Eylül Cuma günü gözaltına alınan Kanada'daki Carleton Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Cihan Erdal yedi aydır tutuklu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Cihan Erdal'ın bireysel başvurusunu acil kodu ile kabul etti. Grup, Türkiye'den savunma istedi.

BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun, tutuklamaların ve gözaltıların keyfi olup olmadığını, uluslararası hukuka uygun olup olmadığını denetleyen uluslararası bir kuruluş.

Erdal'ın tutuklu bulunduğu Kobanê Davası'nın 26 Nisan'da görülecek ilk duruşması kapsamında hakim karşısına çıkacak.

Cihan Erdal, Kanada'nın en büyük araştırma bursu olan Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Konseyi Fonu ve Ontario Eyaleti Doktora Bursu'nu 2020 yılında aynı anda almaya hak kazanmış olan tek akademisyen olmuştu.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilen Kobanê eylemlerine ilişkin operasyon kapsamında akademisyen Cihan Erdal, Prof. Dr. Beyza Üstün ve Can Memiş de 25 Eylül Cuma günü gözaltına alındı. Kanada'daki Carleton Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Erdal, tez araştırması kapsamında İstanbul'daydı. 2 Ekim Cuma günü Cihan Erdal HDP'nin gözaltına alınan eski MYK üyelerinin de aralarında olduğu 17 kişiyle birlikte tutuklandı.