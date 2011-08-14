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Sağlık

BM: Türkler cinsellik konusunda cahil

Birleşmiş Milletler’den Dr. Broun, Türkiye’de AIDS hastalığının görülme sıklığında artış olduğunu belirterek, “Türkler cinsellik konusunda cahil. Durum

14 Ağustos 2011 03:00

T24 - Birleşmiş Milletler’den Dr. Broun, Türkiye’de AIDS hastalığının görülme sıklığında artış olduğunu belirterek, “Türkler cinsellik konusunda cahil. Durum endişe verici” dedi.


Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, UNAIDS Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Direktörü Dr. Denis Broun, Türkiye’de AIDS hastalığının görülme sıklığında her yıl düzenli olarak artış olduğunu belirterek, durumu “endişe verici” olarak niteledi. Türkiye’de AIDS hastalarının yüzde 56’sına bu hastalığın heteroseksüel korunmasız seks yoluyla bulaştığını kaydeden Broun, Türklerin cinsellik konusunda “cahil” olduğunu söyledi.


Geçen hafta İzmir’de dizine protez takılacak olan hastayı AIDS’li olduğu için ameliyat etmekten çekinen doktorların da AIDS’i yeterince tanımadığını vurgulayan Broun, “Bu durum kabul edilemez. Doktorların HIV riskiyle ilgili olarak daha fazla bilgiye ihtiyacı var. Yasaya göre doktorlar hiçbir hastanın tedavisini reddedemez” dedi.



2 bin kişi tedavi görüyor


Türklerin cinsellik konusunda bilgi düzeyinin yeterli olmadığını söyleyen Broun, AIDS’le ilgili “bilinçlendirme” çalışmalarını, hükümet ile sivil toplum kuruluşlarının yapması gerektiğini kaydetti. Okullarda cinsel eğitimin önemine de dikkati çeken Broun, “HIV ile yaşayan insan sayısını bilmek ne yazık ki mümkün değil. 3 bin ile 10 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda 2 bin kişi de AIDS tedavi görüyor” diye konuştu.


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