BM: Türkiye'deki mültecilerin sayısı 200 bine çıkabilir

BM'nin mültecilerle ilgili kuruluşu UNCHR'ye göre, iç çatışmaların şiddetlendiği Suriye'den Türkiye'ye sığınanların sayısının 200 bini bulabilir. Bu sayı, Türk hükümetinin öngördüğünün iki katı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; UNCHR sözcüsü Sybella Wilkes, Türk hükümetiyle birlikte yaptıkları planlamada, 200 bin Suriyeli mülteciyi öngördüklerini söyledi.

Cenevre'de Reuters'e konuşan Wilkes, Türkiye'den talep gelmesi halinde en kısa sürede yardım malzemesi gönderebileceklerini de belirtti.

Bu arada, Türkiye'nin afet ve acil durum kuruluşu AFAD, Suriyeli mülteciler için dört yeni kamp daha kuruyor.

AFAD'ın internet sitesindeki basın duyurusuna göre, şu anda Suriye'den gelenler "sekiz çadırkent, bir geçici kabul merkezi ve bir konteynerkentte" misafir ediliyor.

Bazı okullar, öğrenci yurtları ve spor salonları da Suriyelilere ayrılmış durumda.

Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Malatya'daki bu tesislerde, 78 binden fazla kayıtlı Suriye vatandaşı barınıyor.

Türk medyasındaki haberlerde ise yüzlerce Suriyelinin daha Türkiye'de kiraladıkları evlerde veya yakınlarının yanında yaşadığına dikkat çekiliyor.

Hürriyet gazetesinden Metehan Demir, Suriyeliler ile yerli halk arasında zaman zaman gerginlikler yaşandığını hatırlatarak, hükümetin 100 Suriyeli aileyi başka kentlere nakletme planı üzerinde durduğunu yazdı.

AFAD'ın yiyecek, sağlık ve eğitim hizmeti, haberleşme olanakları sağladığı Suriyelilerin çok az bir kısmı geri dönerken, gelenlerin sayısı hızla artıyor.

23-24 Ağustos günkü veriler, 3518 Suriyelinin Türkiye'ye girdiği sırada, 113 kişinin geri döndüğünü gösteriyor.

Silahlı eğitim iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dünkü açıklamasında, "mülteci sayısındaki artışın getirdiği yükün uluslararası toplum tarafından paylaşılması gerektiğini" vurguladı.

Davutoğlu, bu konuda İngiltere Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek şöyle dedi: "Artık bu yükün sadece Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak gibi komşu ülkeler tarafından değil, bütün uluslararası toplum tarafından üstlenilmesi gerektiğini vurgulayacağız ve bu konudaki mekanizmaları harekete geçireceğiz."

Türk hükümeti, mülteci sayısı olarak "100 bin" sınırının "kırmızı çizgi" olacağını duyurmuştu.

Diğer yandan, AFAD, Hatay'ın Apaydın köyündeki çadırkentte Suriyeli muhaliflerin silahlı eğitim aldığı haberlerini yalanladı.

Uluslararası medyada sık sık Suriyeli isyancıların askeri eğitim ve donanım ihtiyaçlarını Türkiye üzerinden karşıladıklarına ilişkin haberler yer alıyor.

Yalanlamada, çadırkentin kontrolünün AFAD ve Hatay Valiliği'nde olduğu belirtilerek, "Apaydın barınma merkezi iddia edildiği gibi bir askeri eğitim kampı değil, askerler ve yakınlarının da barındığı bir çadırkenttir" denildi.