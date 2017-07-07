BM Türkiye'deki aktivistlere işkence yapıldığından endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssel, cuma günü Cenevre'de yaptığı açıklamada “insan hakları savunucularının çok yüksek ihtimalle işkence gördüklerinden ya da daha farklı biçimde korkunç ve onur kırıcı şekilde muameleye maruz kaldıklarından endişe ediyoruz” dedi.

İnsan haklarını savunanların susturulamayacağını söyleyen Throssel, "Ankara'daki hükümet bu tür aktivistlerin huzur içinde çalışmasına izin vermek zorunda” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan bir Alman, bir İsveç ve sekiz Türk vatandaşı silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltında bulunuyor.

Gözaltına alınanlar arasında Uluslar arası Af Örgütü'nün Türkiye direktörü İdil Eser de bulunuyor. Af Örgütü, toplantının konusunun "Dijital Güvenlik ve Bilgi Yönetimi” olduğunu açıkladı.

G20 liderlerine çağrı

Gözaltılara sert tepki gösteren Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty ise dün yaptığı açıklamada, "Eser ve rutin bir eğitim toplantısına katlan diğer insan hakları savunucularının dışarı hiçbir bilgi verilmeksizin gözaltına alınmaları, iktidarın tuhaf bir şekilde kötüye kullanılmasıdır ve bu, ülkedeki insan hakları savunucularının içinde bulunduğu nahoş durumu ortaya koyuyor” demişti.

Shetty ayrıca, G20 Zirvesi'ne katılan liderlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan insan hakları savunucularının serbest bırakılmasını talep etmelerini istemişti.

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dpa, BS/GA