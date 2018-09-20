BM: Türkiye ve Rusya, İdlib mutabakatı konusunda “iyimser”

BM, Türkiye ile Rusya’nın İdlib mutabakatının detayları üzerinde hâlen çalıştığını ve her iki ülkenin de bu anlaşma konusunda “iyimser” olduğunu açıkladı. BM bölgede çatışmaların sürebileceği uyarısında bulundu.Birleşmiş Milletler'den (BM) Jan Egeland, Suriye’nin İdlib kenti konusunda hafta başında anlaşan Türkiye ile Rusya’nın hâlen bu mutabakatın detayları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Egeland, her iki ülkenin de bu anlaşma konusunda iyimser olduğunu duyurdu.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland, Türk ve Rus yetkililerin BM'nin Suriye’ye dair insani işlerini yürüten komitesinin Cenevre'deki haftalık toplantısına katıldıklarını belirtti. Komiteye bilgi vermeleri için Türkiye ve Rusya'nın davet edildiğini ifade eden Egeland, Türk ve Rus yetkililerin “hâlen anlaşmanın detayları üzerinde çalıştıklarını söylediklerini” aktardı. Egeland, yetkililerin mutabakat konusunda "iyimser” olduklarını sözlerine ekledi.

"Barış anlaşması değil"

İdlib'de Beşar Esad rejimi tarafından başlatılacak olası bir askeri harekatı engellemek için varılan mutabakatın “bir barış anlaşması olmadığını” hatırlatan Egeland, bu anlaşmayla “tam teşekküllü bir savaştan” kaçınıldığını ifade etti. Egeland, Türk ve Rus yetkililerin açıklamalarının “büyük bir savaştan kaçınıldığına” dair belirti için umut olduğunu ifade etti ancak çatışmaların sürebileceğine dair de uyarıda bulundu. "Çok fazla çatışma için büyük bir potansiyel görüyorum” diyen Egeland, sözlerini “Bu bölgelerdeki siviller için endişeliyiz. O yüzden bu iş bitmedi” diyerek sürdürdü.

İdlib ile ilgili endişelerinin devam ettiğini ancak varılan anlaşma nedeniyle şimdilik “rahatladığını” ifade eden Egeland, mutabakatı “gerçekçi çözümler içerisinde en az kötü olan” diye tanımladı. BM, olası bir operasyonun insani bir felaketi tetikleyeceği ve yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı bölgede 2011'den bu yana devam eden Suriye iç savaşındaki en kötü katliamlardan birine tanıklık edilebileceği uyarısını yapmıştı.

İdlib’e geri dönüşler başladı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Pazartesi günü varılan İdlib mutabakatından bu yana binlerce Suriyelinin İdlib’e geri döndüğünü belirtti. Gözlemevi, yerlerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin özellikle İdlib vilayetinin güneyiyle Hama'nın kuzeyine geri döndüğünü söyledi. Suriye ordusu ve Rusya’nın geçen haftalarda bölgeye yaptığı hava saldırıları nedeniyle BM, 30 binden fazla insanın yerlerinden olduklarını açıklamıştı.

Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata göre, İdlib’in sınırlarında 15-20 kilometre derinliğinde, silahlardan arındırılmış bir bölge kurulacak. Muhalifler ve sivillerin kalması beklenen bu bölgeden "tüm radikal terörist gruplar" çıkarılacak. Silahlardan arındırılmış bölgenin güvenliği için Rusya ile Türkiye, ortak ve eş güdümlü olarak devriye görevi yapacak.

rtr,AFP/DÇÜ,CÖ

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