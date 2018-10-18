BM: Türkiye ve Rusya İdlib için süreyi uzatacak

BM'nin Suriye insani yardım koordinatörü, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahtan arındırılmış bölge kurulması için verilen süreyi uzatacağını duyurdu. Radikal grupların 15 Ekim'e kadar bölgeden çekilmesi öngörülüyordu.Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahtan arındırılmış bölge kurulması için öngörülen süreyi uzatmayı planladığını duyurdu. Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Egeland, bu durumun bölgede yaşayan 3 milyon sivil için "büyük bir rahatlama" anlamına geldiğini söyledi.

"Diplomasi için biraz daha vakit olacak" diyen Egeland, "Rusya ve Türkiye'nin iyimser olduğunu, müzakere yoluyla daha fazlasının başarılabileceğini duymak beni sevindirdi. İdlib'deki çatışmalara bir ara verilmesini sağlayacak olan anlaşmayı uygulamak konusunda genel olarak çok olumlular" değerlendirmesini yaptı.

Egeland, radikal grupların İdlib'den çıkartılmasını öngören Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatının nasıl işleyeceğine dair hâlâ "cevapsız bir milyon soru" olduğuna da dikkat çekti.

BM yetkilisi, Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çatışmalardan kaçmak için evlerini terk edenlerin mallarına el konulmasına olanak tanıyan kararnamesinin de geri çekildiğini bildirdi.

De Mistura'nın ardından Egeland da görevi bırakıyor

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya danışmanlık yapan Egeland Kasım sonunda görevi bırakacağını açıkladı. Görevden ayrılmak için doğru bir zaman olduğunu dile getiren Egeland, Suriye'deki savaşta yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. Egeland, yeni bir ekibin görevi devralacağını aktardı.

De Mistura da Çarşamba günü yaptığı açıklamada dört yıldır yürüttüğü özel temsilcilik görevini bırakacağını duyurmuştu. Bu kararına kişisel nedenleri gerekçe gösteren de Mistura, ailesine zaman ayırmak istediğini söylemişti.

Jeffrey: İdlib anlaşması çatışmaları dondurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den de İdlib anlaşmasına ilişkin bir açıklama geldi. Çarşamba günü Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Jeffrey, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge kurmak için varılan mutabakatın "önemli bir adım" olduğunu ve Suriye'de yedi yıldır süren savaşı "dondurduğunu" dile getirdi. Jeffrey "Mutabakat önemli bir adım çünkü sadece İdlib'deki çatışmayı durdurmadı, çatışmalar esasen başka yerlerde de dondu" diye konuştu.

Eylül ayının ortasında Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan vilayette 15-20 kilometrelik bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulmasını öngörüyor. Mutabakat çerçevesinde bölgede hakim olan radikal grupların 15 Ekim'e kadar bu bölgeden ayrılmaları hedefleniyordu. Ancak, İdlib'in yaklaşık yarısını elinde bulunduran, terör örgütleri listesindeki Heyet Tahrir Şam'ın bölgeden çekilmediğine yönelik haberler geliyor.

İdlib ve çevresi, El Kaide ile bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) aralarında yer aldığı grupların elindeki son kale olma özelliğini taşıyor. İdlib mutabakatı, Rusya ve Suriye ordusunun yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı bölgeye yönelik geniş çaplı askeri operasyon düzenlemesinin önüne geçmek amacıyla sağlanmıştı.

Rtr,AFP,dpa/ÖA,BK

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