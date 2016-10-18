BM, tüm ülkeleri eşcinselliği suç olmaktan çıkarmaya çağırdı

Birleşmiş Milletler, tüm dünyadaki insan hakları ihlalleri ile alakalı hazırlanan rapor ışığında yaptığı oturum sonucunda tüm dünya devletlerinin eşcinselliği suç olmaktan çıkartmalarını istedi.

Gayvra.com’un haberine göre, hazırlanan bu rapor, Boko Haram isimli grubun şiddet uygulamalarını ön plana alarak dünya üzerindeki tüm insan hakları ihlallerini tartıştı. Bu raporun 160 sayfası tüm dünyadaki LGBT'lerin hak ihlallerine ayrıldı.

Bu hak ihlalleri arasında Türkiye’deki kadına şiddet olaylarını takiben, işlenen nefret suçlarıyla ilgili yeterli kanunlar olmaması ve LGBT'lerin haklarının da bu kanunlar kapsamında korunmaması konusu da gündeme getirildi.