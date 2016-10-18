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Yaşam

BM, tüm ülkeleri eşcinselliği suç olmaktan çıkarmaya çağırdı

BM, dünya hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporda 160 sayfayı LGBTİ haklarına ayırdı

18 Ekim 2016 20:41

Birleşmiş Milletler, tüm dünyadaki insan hakları ihlalleri ile alakalı hazırlanan rapor ışığında yaptığı oturum sonucunda tüm dünya devletlerinin eşcinselliği suç olmaktan çıkartmalarını istedi. 

Gayvra.com’un haberine göre, hazırlanan bu rapor, Boko Haram isimli grubun şiddet uygulamalarını ön plana alarak dünya üzerindeki tüm insan hakları ihlallerini tartıştı. Bu raporun 160 sayfası tüm dünyadaki LGBT'lerin hak ihlallerine ayrıldı.

Bu hak ihlalleri arasında Türkiye’deki kadına şiddet olaylarını takiben, işlenen nefret suçlarıyla ilgili yeterli kanunlar olmaması ve LGBT'lerin haklarının da bu kanunlar kapsamında korunmaması konusu da gündeme getirildi.

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