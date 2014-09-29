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Politika

BM toplantılarının gerçekleştiği salonda Erdoğan ve koruması ile polis arasında arbede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantılarının gerçekleştiği salonda polis ile yaşadığı gerginlik...

29 Eylül 2014 23:38

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler 69. Dönem Genel Kurul Çalışmaları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının gerçekleştiği salonda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı tahmin edilen bir sırada polis ile arasında yaşadığı arbedeye ilişkin bir video ortaya çıktı.

Videoda, Erdoğan'ın salona girişine izin vermediği gözlemlenen polisin tavrı karşısında Erdoğan ve korumasının eliyle polise müdahale ettiği görülüyor. İşte tam bu sırada arbede çıkıyor ve kısa süreliğine itişip kakışmalar yaşanıyor.

İşte o görüntüler:

 

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