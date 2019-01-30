BM temsilcisinden İsrail’e karşı küresel eylem çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim yerleri inşa etme faaliyetlerine karşı "küresel eylem" çağrısında bulundu.

Lynk, Çarşamba günü Cenevre'de yaptığı yazılı açıklamada, iki devletli çözüme bir şans verilebilmesi için uluslararası toplumun "yakın zamanda yoğunlaşan yerleşim faaliyetlerine" kararlı bir tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

BM yetkilisi, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı tutumuna dünya yanıtsız bırakırsa, "ilhaka giden yoldaki son çıkışın" kaçırılacağı uyarısında bulundu. Lynk, açıklamasında, uluslararası toplumun iki devletli çözüme destek vermesine rağmen, İsrail'in ilhak siyasetini engellemek için çaba gösterilmemesini eleştirdi.

BM Özel Raportörü Lynk, açıklamasında Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetinin Beytüllahim ve Ramallah'taki mevcut yerleşim yerlerini genişletme çabalarını hatırlattı.

Lynk, İsrail'e yer açabilmek için Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah bölgesinde yaşayan Filistinlilerin evlerinden sürülme tehdidi ile karşı karşıya bırakılmasını bir savaş suçu olarak nitelendirdi. Bunun yanı sıra Lnyk, İsrail parlamentosu Knesset'te, Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistinlerin mallarının ellerinden alınmasını meşrulaştıran kararı yasa dışı olarak değerlendirdi.

İsrail ordusunun tutumunu da eleştiren Lynk, Filistinlilere ait zeytinlikler ve diğer temel geçim kaynaklarına yerleşimciler tarafından zarar verilmesi, Filistinlilerin yaralanması ve hatta öldürülmeleri karşısında ordunun seyirci kaldığını ifade etti.

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