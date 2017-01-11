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BBC Türkçe

BM Temsilcisi: Kıbrıs görüşmelerinde birçok konu çözüldü

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi, Cenevre'deki görüşmelerde çok sayıda konunun çözüme kavuşturulduğunu, bazı diğer konularda da çözüme yakın olunduğunu söyledi. Ancak Eide göruşmelerde yapılacak daha çok iş olduğunu da vurguladı.

11 Ocak 2017 19:51

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide , Cenevre'deki görüşmelerde çok sayıda konunun çözüme kavuşturulduğunu, bazı diğer konularda da çözüme yakın olunduğunu söyledi.

Eide, görüşmelerde daha yapılacak iş olduğunu da vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de görüşmelerin yarın olumlu bir şekilde sonuçlanmasını umduğunu ve müzakerelerin "Kıbrıs'ta normalleşme için en son şans olduğuna inandığını" ifade etti.

Juncker Malta'nın başkenti Valetta'da yaptığı açıklamada "Riskli bir süreç ama barış söz konusu olduğunda riskler almalısınız. Risk almayanlar aslında daha büyük bir risk alıyor. Bence adayı yeniden birleştirme vakti geldi. İki toplum lideri de mükemmel bir iş çıkartıyor ve Cenevre'deki görüşmelerin yarın olumlu bir şekilde sonuçlanmasını umuyorum" dedi.

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