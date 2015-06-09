BM temsilcisi: IŞİD bir paket sigaraya kadın satıyor!

BM'nin cinsel şiddetle mücadeleden sorumlu temsilcisi Zainab Bangura, IŞİD'in Irak ve Suriye'de kaçırdığı genç kızları köle pazarlarında 'bir paket sigara karşılığında sattığını' söyledi.

AFP haber ajansının haberine göre, Nisan ayında Irak ve Suriye'yi ziyaret eden Bangura, "Bu kadınların bedenleri üzerinde yaşanan bir savaş" dedi.

Bangura, Nisan ayındaki ziyaretlerinden bu yana IŞİD'in kadınlara uyguladığı cinsel şiddete karşı bir eylem planı üzerinde çalışıyor.

BM temsilcisi, IŞİD'in kontrolü altındaki bölgelerden kaçan kadınlarla, genç kızlarla konuştu, yerel dini ve siyasi liderle görüştü ve Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki mültecileri ziyaret etti.

Pazartesi günkü açıklamasında Bangura, cihatçıların yeni ele geçirdikleri bölgelerden kaçırdıkları genç kızları satmak için köle pazarları kurmaya devam ettiklerini, fakat IŞİD'in elindeki kadınların sayısının bilinmediğini belirtti.

BM temsilcisi, "Bölgeleri ele geçirdiklerinde kadınları kaçırıyor, alıkoyuyorlar. 'Yeni tedarik' ifadesini kullanmak istemiyorum ama yeni kızlar alıyorlar" dedi ve kızların 'bir sigara paketinin ederi kadar az bir ücrete veya birkaç yüz, bin dolara satıldığını' söyledi.

"Bazıları bir odaya kilitlenmiş, 100'den fazlası küçük bir evde çırılçıplak soyulmuş, yıkanmış" diyen Bangura, köle pazarında satılan kadınların çoğunun Ezidi olduğunu ifade etti.

Bangura'nın anlattığına göre, yıkandıktan sonra kadınlar bir grup erkeğin karşısına çıkarılıyor ve "ederlerinin ne kadar olacağına" karar veriliyor.

Kadınların çoğu Ezidi

IŞİD'in 50'li yaşlardaki bir şeyhine satılan 15 yaşındaki genç kız, şeyhin kendisine bir silah ve bir de sopa gösterdiğini ve kendisine "Hangisini istersin söyle bana" dediğini söylüyor.

'Silah' yanıtını vermesi üzerine şeyh, "Seni kendini öldür diye satın almadım" diyor ve genç kıza tecavüz ediyor.

AFP'nin haberinde, genç kızları kaçırmanın IŞİD'in yabancı savaşçıları örgüte çekmek için izlediği kilit stratejilerden biri olduğuna dikkat çekiliyor.

Bangura, "Genç erkekleri bu şekilde çekiyorlar: Sizin için bekleyen kadınlarımız, evlenebileceğiniz bakireler var, diyorlar. Yabancı savaşçılar, bu savaşın omurgasını oluşturuyor" diye konuştu.

BM'nin son raporuna göre çoğunluğu Suriye ve Irak'ta olmak üzere 100'den fazla ülkede savaşan yabancıların sayısı 25 bine yaklaştı.

BM temsilcisi cihatçıların kadın istismarını 'Orta Çağ' dönemindeki uygulamalara benzetti ve IŞİD'in "13'üncü yüzyılı yansıtan bir toplum inşa etmek istediğini" söyledi.

Bangura, maruz kaldıkları korkunç şiddete rağmen Ezidiler gibi toplumların, 'genç kızları geri kabul ettiklerini ve parçalanan hayatlarını toparlamaları için destek çıktıklarını' ifade etti.

Kızların 'anlayışa ihtiyaçları olduğunu' açıkça ifade eden Ezidilerin dini lideri Baba Şeyh'i öven Bangura, benzer açıklamaların ise Türkmen liderlerden gelmediğini kaydetti.

BM temsilcisi IŞİD'in kontrolü altındaki bölgelerde alıkonulan kadınların durumuna dikkat çekmek için Avrupa başkentlerinde görüşmelerde bulundu. BM'den bir heyetin IŞİD'in cinsel şiddetine maruz kalanlara yardım etmeyi amaçlayan planın uygulamaya geçirilebilmesi için bölgeye gitmesi bekleniyor.