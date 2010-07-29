T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM: TEMİZ SUYA ULAŞIM İNSAN HAKKI ANKARA (A.A) 

29 Temmuz 2010 14:57

-BM: TEMİZ SUYA ULAŞIM İNSAN HAKKI ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - Birleşmiş Milletler (BM), dünya çapında yüz milyonlarca kişinin zorlukla elde ettiği ya da hiç ulaşamadığı temiz içme suyunun "temel insan hakkı" olduğunu ilan etti. BM'nin "temiz suya ulaşımın ve sağlığın korunmasının temel insan hakkı olduğu"na ilişkin bağlayıcılığı bulunmayan kararı, 122 ülkenin desteğiyle dün gece yapılan oylamada kabul edildi.  Oylamada hiçbir ülke karşı oy kullanmazken; aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Botswana'nın bulunduğu 41 ülke ise çekimser kaldı. Çekimser kalan ülkeler, kararın Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi'nde suya ilişkin haklarla ilgili bir uzlaşmaya varma çabalarına zarar vereceğini ileri sürdü. Karar metninde 884 milyon kişinin güvenli içme suyuna ulaşma, 2,6 milyarı aşkın kişinin de temel sağlık korumasından yoksun olduğu belirtildi. BM verilerine göre, her yıl 5 yaşın altındaki yaklaşık 1,5 milyon çocuk, su ve sağlık koşulları bağlantılı hastalıklardan ölüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24