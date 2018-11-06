BM: Suudilerin harekâtı hastanedeki 59 çocuğu tehdit ediyor

Yemen'de üç yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun destek verdiği merkezi hükümete bağlı güçlerin Hudeyde kentindeki askeri harekâtı birçok çocuğun hayatını tehdit ediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Salı günü yazılı bir açıklama yaparak, Kızıldeniz kıyısındaki kentteki çatışmaların El Tevra Hastanesi'nde tedavi gören ve 25'i yoğun bakım ünitesindeki 59 çocuğun hayatını tehdit ettiğini duyurdu.

UNICEF'in açıklamasına göre kentin güneyindeki hastanenin 500 metre yakınına kadar yaklaşan top atışı ve bombardımandan dolayı giriş ve çıkışlarda sorun yaşanıyor. Bildiride ayrıca "Eğer liman hasar görür, yıkılır ya da bloke edilirse ölü sayısı felaket bir düzeye ulaşabilir" ifadesi kullanıldı.

Husiler: Koalisyonun ilerleyişini durdurduk

Hudeyde kentini elinde bulunduran Husiler de Salı günü bir açıklama yaparak Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin ilerleyişini durduklarını öne sürdü. Son birkaç günde en az 30 savaşçılarını kaybettiklerini belirten Husiler, aynı zamanda birkaç sivilin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Associated Press ajansının bölgedeki tanıklara dayandırdığı haberinde çatışmalar dolayısıyla sokaklarda cesetler birikirken, kentin dış mahallelerinde yanmış ve kullanılamaz hale gelmiş araçlar kaldırılmayı bekliyor.

Çatışmalar şiddetlendi

İnsani yardım malzemesi de dâhil olmak üzere malların dörtte üçü ülkeye Hudeyde limanı giriş yapıyor. Hudeyde Limanı'nı abluka altına alan merkezi hükümete bağlı güçler, İran'ın desteklediği Husileri liman bölgesinden ve kentten uzaklaştırmayı hedefliyor.

Son beş günde şiddetlenen çatışmalar nedeniyle kentte birçok kişinin mahsur kaldığı tahmin edilirken, abluka nedeniyle ülkenin geri kalanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamayan insani yardımdan dolayı yüz binlerce kişinin hayatı tehdit altında.

ABD'nin Ekim ayı sonunda 30 gün mühlet tanıyarak çatışmaların sonlandırılması ve barış görüşmelerinin başlaması talebinde bulunduğu ülkede insani yardımın giriş kapısı niteliğindeki Hudeyde kenti ve limanı halen Husilerin elinde bulunuyor.

En büyük insani kriz

Birleşmiş Milletler de taraflara acil barış çağrısında bulunurken, dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendirilen iç savaşı bitirmek için yapılan barış girişimleri şu ana kadar başarısız oldu.

Ağustos ayında BM girişiminde düzenlenen müzakereler bir ay içinde sonuçsuz kalmış ve çatışmalar Hudeyde civarında yoğunlaşarak tekrar başlamıştı.

2011 yılında Tunus'tan başlayarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki birçok ülkeye sıçrayan ve tek adam rejimlerine bir başkaldırıya dönüşen Arap Baharı Yemen'de eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasına ve ülkeyi terk etmesine neden olmuştu.

Salih'in ülkeden ayrılmasının ardından göreve gelen Abdurabbu Mansur El Hadi yeni Devlet Başkanı olmuş, ancak kısa bir süre sonra isyancı Şii Husilerin başkent Sana'yı 2014 yılında ele geçirmesiyle önce ev hapsine alınmış, ardından o da ülkeden ayrılmıştı.

Hudeyde kenti de aynı sene Husilerin kontrolüne geçmişti. Yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de Mart 2015'ten beri Husilerle merkezi yönetim arasında devam eden iç savaşta şu ana kadar yaklaşık 10 bin insanın hayatını kaybettiği ve 15 milyondan fazla Yemenlinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı ve açlık sınırında olduğu tahmin ediliyor.

DW,AFP /ÇÖ,GA

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