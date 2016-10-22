BM Suriye'yi kimyevi silah kullanmakla suçladı

Birleşmiş Milletlere bağlı araştırma komisyonu Suriye ordusunu 2015 yılının mart ayında İdlib vilayetinin Kmenas köyüne klor gazıyla saldırmakla suçladı. 2014 ve 2015 yıllarında da aynı bölgeye kimyevi silah saldırısı düzenlendiğinin kesinleştiği belirtilen araştırma raporu Kimyevi Silahların Yasaklanması örgütü tarafından hazırlandı.

Raporla ilgili açıklama yapan örgütün sözcüsü, Kmenas'a ordu helikopterlerinden zehirli gaz varilleri atıldığını, Kfar Zita'ya atılan kimyevi gazdan kimin sorumlu olduğunun ise tespit edilemediğini söyledi.

Birleşmiş Milletlerin ağustos ayında yayınlanan raporunda da Suriye ordusunun 2014 ve 2015 İdlib vilayetinde kimyevi silah saldırısı düzenlediği, terör örgütü IŞİD'in de Halep'in kuzeyinde hardal gazı kullandığı belirtilmişti.

Şam yönetimi 2013 yılında kimyevi silahlarını imha etme taahhüdünde bulunmuştu. Dünya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Çin ve Rusya Suriye'nin cezalandırılmasını öngören karar tasarılarını veto etmişti.

BM sözcüsü Stephane Dujarric Suriye'nin kuzeyindeki yardım konvoyuna yapılan saldırının da araştırılacağını söyledi. BM Genel sekreteri Ban Ki Moon, eylül sonunda insani yardım taşıyan konvoya yapılan saldırının araştırılacağını duyurmuştu.

19 Eylül'de Halep'e yapılan saldırıda 18 kişi öldürülmüş, yardım malzemesi taşıyan 18 kamyon da tahrip edilmişti. ABD saldırıdan Rusya'nın sorumlu olduğunu öne sürmüş, suçlamayı ret eden Rusya ise saldırıyla ilgili araştırma yapacağını bildirmişti.

Öte yandan ateşkesin ikinci gününe girilen Halep'te gerekli güvenlik ortamı sağlanamadığı için, hasta ve yaralıların tahliyesine başlanamadığı bildirildi. Perşembeden itibaren kentte her gün 11 saatlik ateşkes uygulanıyor.

Rusya ateşkesi uzattı

Rusya cuma günü ateşkesi 24 saat uzattığını duyurmuştu. Ateşkesin süresi yerel saatle 19'da dolacak. Rus ordusundan yapılan açıklamada Halep'te 8 insani yardım koridoru açıldığı, bunlardan 6'sının kenti terk etmek isteyen siviller, 2'sinin ise muhalifler tarafından kullanılabileceği belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi, cuma sabahına kadar koridorların siviller tarafından kullanılmadığını duyurdu.

BM İnsan Hakları temsilcisi Zeid Ra'ad El Hussein Halep'te benzeri görülmemiş insanlık suçu işlendiğini söyledi. BM İnsan Hakları Konseyi Halep ile ilgili inceleme başlatılmasını kararlaştırdı. Konsey Suriye ordusunu ve ‘terör eylemleri düzenleyen İslamcıları' kınadı. Suriye ordusu eylül ayından bu yana Rusya'nın yardımıyla Halep'i geri almaya çalışıyor. Çarpışmalar ve saldırılar sırasında şimdiye kadar en az 500 kişi öldü 2 bin kişi de yaralandı.

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DW/afp/dpa/rtr, AG/BS