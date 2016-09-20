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BBC Türkçe

BM Suriye'ye insani yardımları askıya aldı

Örgüt, yardım konvoyuna Halep yakınlarında düzenlenen hava saldırısının ardından ülkedeki tüm yardım faaliyetlerini askıya almayı kararlaştırdı. Suriyeli aktivistler saldırıda 12 kişinin öldüğünü bildirmişti.

20 Eylül 2016 16:24

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'deki tüm insani yardım faaliyetlerini askıya aldı.

BM'nin kararı, örgütün yardım konvoylarından birine dün Halep yakınlarında düzenlenen hava saldırısının hemen ardından geldi.

Örgüt, savaş uçakları tarafından vurulan konvoyun gerekli tüm geçiş izinlere sahip olduğunu ve Rusya ile ABD'nin rotası ile ilgili olarak haberdar edildiklerini açıkladı.

Suriyeli aktivistler, Urum el-Kubra kasabası yakınlarında düzenlenen saldırıda 12 kişinin öldüğünü bildirmiş, ABD saldırıya sert tepki göstermişti.

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Saldırıda ölenler arasında Suriye Kızılayı yetkililerinden biri de vardı. Buğday, kışlık kıyafetler ve tıbbi malzemeler taşıyan 31 kamyondan 18'i imha edilmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer saldırıyı, insani yardım alanında 'uluslararası hukukun rezilce ihlali' olarak nitelendirdi. Peter Maurer de, Suriye'ye insani yardımları ertelediklerini belirtti.

Muhaliflerin oluşturduğu İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının Suriye ya da Rusya uçakları tarafından yapıldığını bildirdi.

Ancak şu ana kadar iki ülkeden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ise "Konvoyun gideceği yeri Suriye hükümeti ve Rusya Federasyonu biliyordu. Yine de Suriyeli vatandaşlara yardım etmeye çalışan bu yardım görevlileri öldürüldü" dedi.

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