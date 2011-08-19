-BM Suriye'ye heyet gönderiyor NEW YORK (A.A) - 19.08.2011 - Birleşmiş Milletler, Suriye'de hükümetin protesto gösterilerini şiddet kullanarak bastırması üzerine, insani durumu incelemek üzere bu ülkeye hafta sonunda bir heyet gönderecek. BM insani işler yetkilisi Valerie Amos BM Güvenlik Konseyi'nin basına kapalı toplantısında bilgi vererek, Şam yönetiminin heyetin gelişini onayladığını belirtti. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre Amos, Cumartesi günü başlayacak ziyarette heyete, Suriye'de hiçbir engelle karşılaşmadan istedikleri yere gitmelerine izin verilmesi gerektiğini belirtti. BM insan hakları yetkilisi Navi Pillay aynı toplantıda Konsey üyelerine bilgi vererek, ''Suriye'de insanlığa karşı suç işlenmiş olabileceğini'' belirtti ve ''BM Güvenlik Konseyi'nin, Suriye konusunun Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesini değerlendirmesini'' teklif etti. Pillay bu önerisini, Cenevre'de açıklanan, Suriye konulu BM insan hakları raporundaki tespitlere dayandırdı. Söz konusu raporda, Suriye'de yapılan katliamlarla ilgili tek tek ayıntılı bilgiler yer alıyor, ülkede insanlığa karşı suç işlenmiş olabileceğinden söz ediliyor ve konunun Uluslararası Ceza Mahkemesinin görev alanına girdiği belirtiliyor.