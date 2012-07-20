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BM Suriye'deki gözlemcilerin görev süresini son kez uzatma kararı aldı

Son kez alınan uzatma kararına göre BM gözlemci misyonunun görev süresi 30 günlük bir süre için uzatıldı

20 Temmuz 2012 22:26

 

İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu 'Suriye'deki BM gözlemcilerinin süresinin uzatılmasını' öngören öneri kabul edildi. Son kez alınan uzatma kararına göre gözlemci heyeti 30 gün daha Suriye'de görev yapacak.
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İngiltere'nin Suriye'deki 300 kişilik BM gözlemci misyonun görev süresinin 30 gün uzatılması önerisini kabul etti.
 
Daha önce İngiltere'nin önerisini reddedeceğini ve Pakistan tarafından sunulan öneriye destek vereceğini açıklayan Rusya'nın da BM Güvenlik Konseyi'nin diğer 14 üyesine katılmasının ardından öneri, oy birliği ile kabul edildi.
 
Son kez alınan uzatma kararına göre BM gözlemci misyonunun görev süresi 30 günlük bir süre için uzatıldı.
 
Misyonun görev süresi cuma günü sona eriyordu.
 

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