Rusya, Suriye'ye saldırı helikopteri satmaktan vaz mı geçti?

Rusya, Suriye’yle yeni silah anlaşması yapmayacağını açıklamasından kısa bir süre sonra bu kez de Batı'yla gerginliğe neden olan saldırı helikopterlerini Suriye'ye göndermekten vazgeçtiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre helikopterleri taşıyan kargo gemisi, yükünü Kaliningrad'da bir limanda indirdi.

Rus RIA Novosti ajansına konuşan bir kaynak, “Gemi boşaltıldı. Helikopterler şu an limanda. Rosoboronexport’un helikopterlerle ne yapılacağı konusunda kısa süre içinde karar vermesini bekliyoruz” dedi.

Kaliningrad’daki bir tamir merkezinde bakıma alınan helikopterin Suriye’ye gönderilmesi Batı ile Rusya arasında ciddi bir gerginliğe neden olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Haziran ayında yaptığı açıklamada Rusya’yı Şam’a silah desteği vermekle suçlamıştı. Rus yetkililer ise Suriye’de çatışmalar başlamadan uzun süre önce yapılan bir anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belirterek helikopterlerin sivillere saldırmak için kullanılabileceğini reddetmişti.

Alaed gemisinin sahibi Femco şirketinden yapılan açıklamada ise kargoyla ilgili belgelerde Suriye’nin adının geçmediğini açıkladı.

Gemi Haziran ayında üç Mi-25 helikopteri ve hava savunma sistemleri yüklü olarak Kaliningrad’dan yola çıkmış ancak İngiliz Standar Club şirketinin sigortasını askıya almasıyla Rusya’ya geri dönmek zorunda kalmıştı.

ABD Kongresi dün bir karar alarak Rus hükümetine ait silah üreticisi Rosoboronexport şirketiyle her türlü anlaşmanın iptal etti.