BM: Suriye'de yaklaşık bir milyon kişi kuşatma altında

Birleşmiş Milletler, Suriye'de kuşatma altında yaşayan insan sayısının bu yıl iki katına çıkıp, neredeyse bir milyona yükseldiğini açıkladı.

Acil Yardım Koordinatörü Stephen O'Brien, sayının altı ay içinde 486.700'den 974.080'e yükseldiğini belirtti.

O'Brien insanların "boyun eğmeye ya da kaçmaya zorlanmak için tecrit edildiğini, aç bırakıldığını, bombalandığını, tıbbi ve insani yardımdan mahrum bırakıldıklarını" söyledi.

O'Brien ayrıca "kasti zulüm taktiklerinin" çoğunlukla Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerce uygulandığını vurguladı.

Stephen O'Brien BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada "Kuşatmaları uygulayanlar, Konsey'in bu kuşatmaların kaldırılması konusundaki iradesini uygulamaya isteksiz veya kabiliyetsiz olduğunu veya durdurmak için adımlar atmak adına görüş birliği sağlamayacağını biliyor" dedi.

Yeni kuşatma altına alınan yerler arasında, başkent Şam'ın muhaliflerin elindeki Jobar, Hajar el Aswad, Han el Sih ve doğu Guta'daki bazı bölgeler yer alıyor.

O'Brien, 275 bin kişinin kuşatma altında yaşadığı Doğu Halep'teki durum konusunda "artık ne yapacağını bilemediğini" de söyledi. Birleşmiş Milletler, Suriye'de kuşatma altında yaşayan insan sayısının bu yıl iki katına çıkıp, neredeyse bir milyona yükseldiğini açıkladı.

Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya'nın 18 Ekim'de bombardımana ara vermesinin bir "umut ışığı" verdiğini söyleyen BM yetkilisi, buna karşın muhaliflerin ve cihatçı grupların hükümetin kontrolündeki Batı Halep'in sivil bölgelerine topçu ateşi açması ve geçen Salı hava saldırılarının yeniden başlamasının "kenti ve sakinlerini ölüm ve yok oluşa geri döndürdüğünü" vurguladı.

O'Brien geçen Pazar günü itibariyle Halep'in muhaliflerin elindeki kesiminde "tüm hastaneler yok edildiği için" çalışan hiçbir hastane kalmadığını belirtti.

BM Yetkilisi "Açık söyleyeyim. Halep'te gördüğümüz şiddetin geri dönmesi değil. Geçen hafta sivillere yönelik saldırılar insanlara karşı girişilen acımasız bir katliamda yeni bir alçak nokta" dedi.

Halep'teki insani durumun "korkunçtan dehşet vericiye dönüştüğünü" söyleyen O'Brien son BM gıda yardımının 13 Kasım'da dağıtıldığını söyledi.