T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM: Suriye'de ölü sayısı 5 binin üzerinde

BM'nin insan hakları konularındaki en yetkili ismi Navi Pillay, Suriye'deki isyan hareketinde hayatını

13 Aralık 2011 02:00

T24 - BM'nin insan hakları konularındaki en yetkili ismi Navi Pillay, Suriye'deki isyan hareketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 binin üzerinde olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumunda konuşan Pillay, 14 bin kişinin tutuklandığını düşündüklerini, 12 bin 400 kişinin de komşu ülkelere kaçtığını belirtti. Suriye'nin BM'deki büyükelçisi sayıları reddederek, Pillay'ı ''haksız davranmak ve tarafsız olmamakla'' suçladı.

Muhalifler, dün meydana gelen olaylarda en az 20 kişin hayatını kaybettiğini söylüyor. Şiddet ortamında dün yapılan yerel seçimlere katılımın düşük olduğu bildirildi. Yetkililer, seçimlerin önceki yıllarda yapılanlardan daha hür olduğunu söylerken, muhalefet boykot ve genel grev çağrısında bulundu.

14,5 milyon kayıtlı seçmen bulunan ülkede, 17 bin belediye meclisi üyeliği için 43 bin aday yarışıyor. Seçim, yerel yönetimlere idare ve bütçe konusunda daha geniş yetkiler tanıyan bir adem-i merkeziyet girişiminin parçası olarak tanımlanıyor.

Suriye resmi haber ajansı, seçmenlerin sandıklara akın ettiklerini öne sürerken, muhalefetin kontrolündeki bölgelerdeki eylemciler seçimlerin yapıldığı konusunda çok az işaret bulunduğunu, neredeyse kimsenin oy kullanmadığını söylüyor.

Navi Pillay Suriye'de yaşananların tahammül edilemez duruma geldiğini, muhtemelen insanlığa karşı suç işlendiğini savundu. Pillay açıkladığı 5 bin rakamına ölen güvenlik güçlerinin dahil olmadığını da sözlerine ekledi. Suriye hükümeti, olaylarda binden fazla polis ve askerin öldüğünü açıklamıştı. (BBC Türkçe)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24