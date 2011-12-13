BM: Suriye'de ölü sayısı 5 binin üzerinde

T24 - BM'nin insan hakları konularındaki en yetkili ismi Navi Pillay, Suriye'deki isyan hareketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 binin üzerinde olduğunu söyledi.



BM Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumunda konuşan Pillay, 14 bin kişinin tutuklandığını düşündüklerini, 12 bin 400 kişinin de komşu ülkelere kaçtığını belirtti. Suriye'nin BM'deki büyükelçisi sayıları reddederek, Pillay'ı ''haksız davranmak ve tarafsız olmamakla'' suçladı.



Muhalifler, dün meydana gelen olaylarda en az 20 kişin hayatını kaybettiğini söylüyor. Şiddet ortamında dün yapılan yerel seçimlere katılımın düşük olduğu bildirildi. Yetkililer, seçimlerin önceki yıllarda yapılanlardan daha hür olduğunu söylerken, muhalefet boykot ve genel grev çağrısında bulundu.



14,5 milyon kayıtlı seçmen bulunan ülkede, 17 bin belediye meclisi üyeliği için 43 bin aday yarışıyor. Seçim, yerel yönetimlere idare ve bütçe konusunda daha geniş yetkiler tanıyan bir adem-i merkeziyet girişiminin parçası olarak tanımlanıyor.



Suriye resmi haber ajansı, seçmenlerin sandıklara akın ettiklerini öne sürerken, muhalefetin kontrolündeki bölgelerdeki eylemciler seçimlerin yapıldığı konusunda çok az işaret bulunduğunu, neredeyse kimsenin oy kullanmadığını söylüyor.



Navi Pillay Suriye'de yaşananların tahammül edilemez duruma geldiğini, muhtemelen insanlığa karşı suç işlendiğini savundu. Pillay açıkladığı 5 bin rakamına ölen güvenlik güçlerinin dahil olmadığını da sözlerine ekledi. Suriye hükümeti, olaylarda binden fazla polis ve askerin öldüğünü açıklamıştı. (BBC Türkçe)





