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Dünya

BM Suriye'de kimyasal silah iddialarını araştıracak

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Suriye rejiminin isyancıların kimyasal silah kullandığı yönündeki suçlamalarının inceleneceğini açıkladı

22 Mart 2013 09:45

Birleşmiş Milletler (BM), Suriyeli isyancıların Halep ve Şam'da rejim güçlerine karşı kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaların inceleneceğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, açıklamasında Suriye rejiminin isyancıların kimyasal silah kullandığı yönündeki suçlamalarının inceleneceğini açıkladı. Ban açıklamasında, Birleşmiş Milletler misyonunun “Suriye'deki kimyasal silah mühimmatının emniyete alınmasına katkı sağlayacağını ifade etti. İncelemenin kısa bir süre içerisinde başlayacağını söyleyen Ban, çatışmanın taraflarını da BM görevlileriyle işbirliğine çağırdı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Fransa'nın BM nezdindeki büyükelçisi Gerard Araud, Fransa, İngiltere ve ABD'nin böyle bir misyonun hazırlığında olduğunu ifade etmişti. ABD Başkanı Barack Obama da İsrail'i ziyareti sırasında Şam'ı ‘trajik bir hata'ya karşı uyarmış ve kimyasal silah kullanılmasının oyunun kurallarını tümüyle değiştireceğini ifade etmişti.

Suriyeli isyancılar ile Suriye yönetimi birbirlerini salı günü Halep ve Şam bölgelerinde kimyasal silah kullanmakla suçlamış ve uluslararası uzmanlar tarafından incelemeler yapılmasını talep etmişti.

 

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