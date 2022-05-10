BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye'de siyasi çözümden çok uzağız

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen , Suriye'de siyasi çözümden çok uzak olduklarını söyledi.

Pedersen, Brüksel'de düzenlenen 'Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı' başlıklı 6. Brüksel Konferansı'nda konuştu. Suriye'deki mevcut durumu ve Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerini değerlendiren Pedersen, "Suriyelilerin şu anda desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" dedi. "Anayasa Komitesi bu ayın sonunda Cenevre'de tekrar toplanacak"

Pedersen, "Sahadaki mevcut stratejik açmaz ve Suriye'nin manşetlerde yer almaması, hiç kimseyi, çatışmanın daha az ilgiye ihtiyacı olduğu veya kapsamlı siyasi çözüm aciliyetinin ortadan kalktığı düşüncesine yönlendirmemelidir" diye konuştu.

Anayasa Komitesinin bu ayın sonunda Cenevre'de tekrar toplanacağını hatırlatan Pedersen, "Ama açık konuşayım, biz Suriye'de siyasi çözümden çok uzağız. Anayasa Komitesi bu ayın sonunda Cenevre'de tekrar toplanacak. Önceki yedi tur, istediğimiz sonuçları getirmedi. Ancak umarım bu yaklaşan tur, en azından bir miktar ilerleme sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Pedersen, "Suriye içinde güvenli, sakin ve tarafsız bir ortamın oluşturulması için çalışma yapılması gerekiyor" dedi.

Alıkonulan, kaçırılan ve akıbetinden haber alınamayan kişilerle ilgili dosyada ilerleme sağlanmasının önemine işaret eden Pedersen, "Bu, Suriyelilere ilerlemenin mümkün olduğuna dair önemli bir sinyal gönderecektir" değerlendirmesini yaptı.