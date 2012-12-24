BM Suriye Özel Temsilcisi İbrahimi: Ortak çözüm üretilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar el-İbrahimi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Esed'e Suriye'deki gelişmelerden duyduğumuz endişeyi dile getirdim. Hem Suriye rejimi hem de Suriye muhalefeti, her iki tarafa da yarar sağlayacak ortak bir çözüm üretmeli'' dedi.

Esed'in kendisine Suriye'deki gelişmelere yönelik görüşlerini bildirdiğini belirten İbrahimi, kendisinin de bölgede ve bölge dışında Suriye ile ilgili görüştüğü liderlerin fikirlerini Esed'e aktardığını ifade etti.

İbrahimi, daha önce Amerikan ve Rus liderlerle görüşmüş ve ABD Esed'in gitmesini isterken, Rusya da Şam yönetimine desteğini ortaya koymuştu.